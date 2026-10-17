Bukele aclara que los beneficios carcelarios anunciados solo alcanzaran a 5.000 presos fuera de estructuras criminales

El presidente Nayib Bukele brindó mayores detalles sobre el plan que beneficiaría a 50% de las personas presas que hay en El Salvador. Según explicó, la medida se daría solo entre los 10.629 detenidos acusados de ser colaboradores de las pandillas, es decir, que no pertenecen a estas estructuras criminales.

"De esos vamos a revisar los casos, y nosotros creemos, en una revisión previa, que aproximadamente 50% pudiera entrar al programa Cero Ocio para poder salir más rápido, reformados, en lugar de esperar diez años para que salgan más criminales", indicó. Ante este condicional, se estima que solo 5.000 de estos detenidos podrían recibir esta modificación en su condena.

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Cabe apuntar que, según un gráfico que presentó el propio jefe de Estado, la pirámide de distribución de la población carcelaria relacionada con las pandillas en el país se encuentra dividida en 42.125 homeboys (miembros de las pandillas), 25.910 'miembros no brincados', 17.793 'paros' o colaboradores voluntarios y 10.629 colaboradores casuales.

Según Bukele, estos pandilleros nunca iban a ser pandilleros, nunca iban a ser miembros, nunca los iban a brincar, pero él sabía lo que hacía y lo hacía de una forma constante, continua y permanente.

Un Centroamérica homogéneo

Las declaraciones de la popular figura política se dieron durante la visita oficial de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien se reunió con su homólogo salvadoreño tras conocer las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Solo días atrás la mandataria inauguró dentro de su territorio el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión inspirada en la megacárcel emblema de las medidas de Bukele. La nueva prisión costarricense fue descrita por Fernández con una capacidad para 5.100 detenidos, los cuales serán divididos en 5 módulos.

Juan Ramón Maldonado, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Don Bosco y analista político, aseguró para CNN que la inauguración de esta cárcel favorece más en este momento a la imagen de Bukele y resaltó que la cercanía con el mandatario salvadoreño es lo que le permitió al partido Pueblo Soberano retener el ejecutivo en las recientes elecciones.