Ruth Luque anuncia que no asistirá a la Comisión de Constitución y acusa al fujimorismo de ser obstruccionista: "El Senado debe ejercer su función con límites"

Ruth Luque anuncia que no asistirá a la Comisión de Constitución y acusa al fujimorismo de ser obstruccionista: "El Senado debe ejercer su función con límites" Foto: Andina

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, anunció por medio de sus redes oficiales que no se presentará a la sesión de la Comisión de Constitución convocada para este lunes. La parlamentaria fundamentó su inasistencia al señalar que el grupo de trabajo insiste en debatir el mismo predictamen que ocasionó la retirada de los bloques opositores en la última reunión, sin haber dado respuesta al oficio multipartidario presentado por diversas bancadas.

"No asistiré a la sesión convocada hoy, pues la Comisión de Constitución del Senado ha sido convocada nuevamente con el mismo predictamen de la sesión anterior: los 20 puntos aprobados por la Cámara de Diputados y ocho habilitaciones adicionales”, señaló por medio de sus redes sociales.

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