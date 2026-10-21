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Jaime Quito sobre Fuerza Popular: "No les importa el FEN o seguridad. Solo quieren la foto y el show"

El senador de Juntos por el Perú criticó el manejo del oficialismo ante la crisis. Asimismo, aseguró que existe una estrategia por 'militarizar' el país desde el Gobierno.

Jaime Quito criticó el manejo de la crisis de Fuerza Popular
Jaime Quito criticó el manejo de la crisis de Fuerza PopularCréditos: Mirelia Quispe / URPI-LR
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El senador de Juntos por el Perú, Jaime Quito, criticó a Fuerza Popular durante el debate en la Cámara Alta sobre la aprobación del dictamen de delegación de facultades. Quito señaló que los representantes del oficialismo solo buscan obtener aplausos en medio de la crisis generada por el Fenómeno de El Niño y los problemas de seguridad ciudadana, y que no les interesa encontrar soluciones a estas problemáticas.

"No les importa el Fenómeno de El Niño y el tema de la seguridad ciudadana. Lo que quieren es la foto y el show. No vengan a engañar con ese punto", señaló.

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Quito advirtió que la propuesta de Fuerza Popular para catalogar como grupos hostiles a las organizaciones criminales podría desnaturalizarse y utilizarse para ejercer la fuerza contra grupos opositores.

"El fujimorismo no está acostumbrado a gobernar en democracia. El reglamento es clarísimo en las delimitaciones que tiene el Senado. Avisados están los diputados, van por la Mesa Directiva de Diputados. Está clarísima. Aquí, esto que vemos, lleva simplemente a lo siguiente. Quieren llevar a una militarización del país, pero quieren una ley para militarizar, terruquear y llamar grupos hostiles a aquellos que no están de acuerdo", indicó.

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