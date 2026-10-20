Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Política

Congreso: seis congresistas de Fuerza Popular cobraron bono de instalación pese a que registran propiedades en Lima

Otros partidos también registran casos similares. Congresistas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno cobraron este monto, a pesar de tener inmuebles en Lima Metropolitana.

Fuerza Popular cobró bono de instalación en casos donde diputados registraban propiedades en Lima | Composición: LR.
Fuerza Popular cobró bono de instalación en casos donde diputados registraban propiedades en Lima | Composición: LR.
Por
google iconLa República en Google

Seis congresistas de Fuerza Popular cobraron el bono de instalación pese a registrar propiedades en Lima. De acuerdo con una investigación del portal Congrezoo, el partido naranja es la agrupación con el mayor número de representantes que recurrieron a esta práctica.

Por sí mismo, el cobro del bono de instalación no está prohibido. Sin embargo, este beneficio económico tiene como objetivo ayudar a diputados y senadores a cubrir los gastos necesarios para instalarse en la capital. El monto está destinado, principalmente, a los representantes elegidos en regiones fuera de Lima. Por ello, el cobro por parte de quienes ya cuentan con una vivienda en la capital desvirtúa la finalidad de este beneficio.

Video destacado

¡CONSUMADO! COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN APROBÓ FACULTADES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Ricardo Belmont admite conversaciones con el fujimorismo previo a las facultades: "No vamos a ceder en todo"

lr.pe

Congrezoo detalló los casos de los representantes del partido naranja que recurrieron a esta práctica. Segundo Tapia cobró los S/ 15.600 para instalarse pese a contar con dos departamentos en Miraflores y trabajar en Lima. Jhonn Brayam Valqui hizo lo mismo, a pesar de tener domicilio en Pueblo Libre. César Vidaurre, Carlos Domínguez y Nary Pinasco también recibieron el estipendio, pese a contar con un departamento cada uno en Chorrillos, Magdalena y Santa Beatriz, respectivamente. Por último, José Marvin Palma cobró el monto, a pesar de tener un departamento y dos cocheras en San Miguel.

Sin embargo, los congresistas de Fuerza Popular no fueron los únicos que recurrieron a esta práctica. En Ahora Nación, José Marcelo y Marleny Bibiana Arminta cobraron el monto, pese a que el primero tiene un inmueble en Los Olivos y la segunda, una propiedad en Miraflores. En Juntos por el Perú, James Holguín y Percy Osorio hicieron lo mismo, a pesar de tener un departamento en Chorrillos y una propiedad en Lima, respectivamente. Asimismo, Nora Llaque, del Partido del Buen Gobierno, cobró los S/ 15.600, pese a registrar una propiedad en San Isidro.

Puedes ver

Quitaron dinero a la FAP para equipar helicópteros contra incendios forestales

lr.pe

Viven en Lima e igual cobraron el bono de instalación

La publicación también señala que cinco congresistas que cobraron el bono de instalación registran domicilio en distritos de Lima Metropolitana.

Puedes ver

Ruth Luque sobre debate de facultades en el pleno del Senado: "Ya tienen los votos teniendo un acuerdo con Obras"

lr.pe

Tres de los casos corresponden a representantes del Partido Cívico Obras: Raúl Camargo, con domicilio en Santa Anita; Andrea Medina, en La Molina; y Víctor Piñán, en San Juan de Lurigancho.

Los otros dos casos corresponden al Partido del Buen Gobierno. Hilda Judit Fernández recibió S/15.600, pese a vivir en Santiago de Surco. Lo mismo ocurrió con Nathaly Molina Soto, quien registra domicilio en Ate.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: pronóstico, inundaciones, viviendas afectadas en Piura y últimas alertas del Senamhi

‘Samu’ crítica a Gabriela Herrera por recordar presunta agresión contra ‘Metiche’: “Gente de porquería”

Reporte de Aportes ONP 2026: revisa tu reporte de aportes paso a paso vía web y por llamada

Política

Oficialismo parte con ventaja en el Pleno del Senado para aprobar el pedido de facultades

Hermana del senador Daniel Barragán es la nueva asesora de la presidenta de EsSalud

Martín Vizcarra: expresidente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos por complicación cardíaca

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Oficialismo parte con ventaja en el Pleno del Senado para aprobar el pedido de facultades

Hermana del senador Daniel Barragán es la nueva asesora de la presidenta de EsSalud

Martín Vizcarra: expresidente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos por complicación cardíaca