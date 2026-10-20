Congreso: seis congresistas de Fuerza Popular cobraron bono de instalación pese a que registran propiedades en Lima

Seis congresistas de Fuerza Popular cobraron el bono de instalación pese a registrar propiedades en Lima. De acuerdo con una investigación del portal Congrezoo, el partido naranja es la agrupación con el mayor número de representantes que recurrieron a esta práctica.

Por sí mismo, el cobro del bono de instalación no está prohibido. Sin embargo, este beneficio económico tiene como objetivo ayudar a diputados y senadores a cubrir los gastos necesarios para instalarse en la capital. El monto está destinado, principalmente, a los representantes elegidos en regiones fuera de Lima. Por ello, el cobro por parte de quienes ya cuentan con una vivienda en la capital desvirtúa la finalidad de este beneficio.

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Congrezoo detalló los casos de los representantes del partido naranja que recurrieron a esta práctica. Segundo Tapia cobró los S/ 15.600 para instalarse pese a contar con dos departamentos en Miraflores y trabajar en Lima. Jhonn Brayam Valqui hizo lo mismo, a pesar de tener domicilio en Pueblo Libre. César Vidaurre, Carlos Domínguez y Nary Pinasco también recibieron el estipendio, pese a contar con un departamento cada uno en Chorrillos, Magdalena y Santa Beatriz, respectivamente. Por último, José Marvin Palma cobró el monto, a pesar de tener un departamento y dos cocheras en San Miguel.

Sin embargo, los congresistas de Fuerza Popular no fueron los únicos que recurrieron a esta práctica. En Ahora Nación, José Marcelo y Marleny Bibiana Arminta cobraron el monto, pese a que el primero tiene un inmueble en Los Olivos y la segunda, una propiedad en Miraflores. En Juntos por el Perú, James Holguín y Percy Osorio hicieron lo mismo, a pesar de tener un departamento en Chorrillos y una propiedad en Lima, respectivamente. Asimismo, Nora Llaque, del Partido del Buen Gobierno, cobró los S/ 15.600, pese a registrar una propiedad en San Isidro.

Viven en Lima e igual cobraron el bono de instalación

La publicación también señala que cinco congresistas que cobraron el bono de instalación registran domicilio en distritos de Lima Metropolitana.

Tres de los casos corresponden a representantes del Partido Cívico Obras: Raúl Camargo, con domicilio en Santa Anita; Andrea Medina, en La Molina; y Víctor Piñán, en San Juan de Lurigancho.

Los otros dos casos corresponden al Partido del Buen Gobierno. Hilda Judit Fernández recibió S/15.600, pese a vivir en Santiago de Surco. Lo mismo ocurrió con Nathaly Molina Soto, quien registra domicilio en Ate.