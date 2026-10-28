Pitbull en Lima 2027: fecha, lugar del concierto y cómo comprar entradas en preventa por Teleticket El cantante del género urbano Pitbull sorprendió a sus fanáticos peruanos al anunciar que dará un mega concierto el próximo año en Lima. Conoce todo sobre su show.

Pitbull es uno de los cantantes del género urbano más populares del mundo. Foto: x

Pitbull es uno de los cantantes del género urbano más populares del mundo. Foto: x

Uno de los máximos íconos de la música urbana y el pop internacional llega a Lima. Pitbull, conocido mundialmente como Mr. Worldwide y el rey de las fiestas, anuncia un esperado concierto en el Multiespacio Costa 21, de San Miguel.

El artista reguetonero promete una noche explosiva, cargada de ritmo, energía y esos éxitos que han conquistado las pistas de baile de todo el mundo. Entre ellos 'Give Me Everything', 'Rain Over Me', 'Timber', 'I Know You Want Me (Calle Ocho)', 'Hotel Room Service' y 'El Taxi', temas que han traspasado fronteras y consolidado su presencia en la escena musical internacional.

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¿Cuándo será el concierto de Pitbull en Lima?

Pitbull dará un concierto el próximo 9 de febrero de 2027 en el Multiespacio Costa 21, de San Miguel, lo que ya lo pone como uno de los shows más esperados de ese año. Con una puesta en escena diseñada para hacer vibrar al público, el artista nacido en Miami, Florida, promete repasar sus grandes éxitos en una velada donde la música, el baile y la energía serán los protagonistas.

El repertorio del popular Mr. Worldwide también destaca por sus colaboraciones con grandes figuras de la música. A lo largo de su trayectoria ha compartido proyectos con artistas como Enrique Iglesias, Lil Jon, Jason Derulo, Gente de Zona y Lenier, además de participar en producciones vinculadas a reconocidas bandas como KISS y Bon Jovi. Entre sus temas y colaboraciones más destacados figuran 'Reach for the Stars', junto a KISS, y 'Now or Never', con Bon Jovi.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Pitbull en Lima?

Primero se iniciará una preventa para el concierto de Pitbull en Lima este 9 de febrero de 2027. Se podrán adquirir a través de Teleticket el martes 3 y miércoles 4 de noviembre, con hasta un 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

Precio de las entradas para el concierto de Pitbull en Lima. Foto: Instagram.

Esta es una oportunidad para asegurar un lugar en uno de los espectáculos internacionales más esperados del verano.