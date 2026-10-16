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Carlos Mesía anuncia que solo habrá sesión de Constitución cuando se llegue a un consenso: "No vamos a volver a caer en este caos"

Las bancadas de Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras habían indicado en un comunicado que se encontraban a la espera de una nueva citación.

Carlos Mesía anuncia que solo habrá sesión de Constitución cuando se llegue a un consenso: "No vamos a volver a caer en este caos"
Carlos Mesía anuncia que solo habrá sesión de Constitución cuando se llegue a un consenso: "No vamos a volver a caer en este caos"
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Carlos Mesía anuncia que solo habrá sesión de Constitución cuando se llegue a un consenso.

"Entiendo, están pidiendo una citación, pero yo no voy a citar a la comisión para volver a caer, digamos, en este caos. Yo voy a citar a la comisión en tanto que haya un consenso sobre qué vamos a debatir", dijo en diálogo con RPP.

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