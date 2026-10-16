Ministro Rafael Belaúnde propone que las FF.AA apoyen en lucha contra el crimen: "La Policía ha sido rebasada”
El titular del Ministerio de Defensa explicó que la naturaleza y tipología del crimen de las bandas criminales ha cambiado y se requiere de una respuesta más especializadas. Además mencionó que bandas como Los Choneros, el Comando Vermelho, el Tren de Aragua, Los Pulpos y La Jauría deben ser catalogadas como grupos hostiles.
El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, propuso que las Fuerzas Armadas (FF.AA) apoyen a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la luchas contra el crimen organizado. Esto debido a que considera que la capacidad de esta última institución ya “ha sido rebasada”.
“Lo que ha cambiado es la tipología, la naturaleza del crimen y eso exige una respuesta del Estado que tenga una capacidad de fuego acorde a la capacidad de fuego de los delincuentes”, explicó en entrevista a RPP.
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En línea a ello, estima que las FF.AA podrían asumir la conducción del comando e intervenir contra objetivos de alto valor cuando sea necesario.
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Por ejemplo, mencionó las bandas criminales Los Choneros, el Comando Vermelho, el Tren de Aragua, Los Pulpos y La Jauría, las cuales considera deben ser catalogadas como grupos hostiles y para ello se requiere el pedido de facultades.
“En ese momento estas organizaciones criminales se van a convertir también en objetivos militares. Y vamos a poder planificar y diseñar operaciones militares contra ellos”, anotó.