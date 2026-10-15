Carlos Mesías declara improcedente pedido de Iturregui y suspende sesión de la Comisión de Constitución

Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución y senador de Fuerza Popular, declaró improcedente la moción de orden presentada por Patricia Iturregui durante la mañana, con la que buscaba debatir los límites del Senado para modificar un dictamen proveniente de la Cámara de Diputados.

“Las sesiones extraordinarias solo tienen un punto de agenda. Y el punto de agenda era el debate alrededor del pedido de facultades legislativas. De manera que la petición hecha por la senadora Patricia Iturregui era absolutamente improcedente”, señaló Mesía.

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Luego de que el pedido de Iturregui no fuera atendido durante la mañana, los senadores de oposición se retiraron de la sesión. Cuando el debate se reanudó a las cinco de la tarde, los representantes de las bancadas opositoras no se presentaron. Esta ausencia fue criticada por los senadores oficialistas.

En determinado momento, asesores de los representantes de la oposición intentaron presentar un pedido ante la mesa directiva de la comisión, pero este fue rechazado. La sesión fue suspendida sin que se sometiera a votación el dictamen sobre el pedido de facultades legislativas. Inicialmente, estaba previsto que el pleno del Senado votara la propuesta definitiva este lunes 19 de octubre.