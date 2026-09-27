"Dejamos de ser el distrito de delincuentes, de extorsionadores, al distrito cultural de huacas", propone Héctor Alejandro, candidato de Avanza País a SJL

Héctor Alejandro conoce la extorsión de primera mano. El candidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho por Avanza País cuenta que dispararon contra su casa y su negocio, y propone que el alcalde exija al Ministerio del Interior la rotación de los policías que no trabajan. En entrevista con La República para Elige Bien 2026, el empresario de menos de 35 años plantea academias preuniversitarias gratuitas, el regreso del SENATI al distrito y una gerencia de transporte para reubicar mototaxis y colectivos.

Tiene menos de 35 años. ¿Por qué quiere ser alcalde de San Juan de Lurigancho?

Bueno, yo he crecido, he nacido y he vivido hasta el día de hoy, sigo viviendo en San Juan de Lurigancho. Tengo mi hijo, tengo mi madre, tengo mi familia, y es una preocupación muy latente el que mi hijo no pueda salir a una calle por peligro, por miedo a la delincuencia que hay el día de hoy. También mi madre, mis hermanas. Por eso es que el día de hoy me pongo a disposición para poder hacer ese cambio que San Juan de Lurigancho necesita. Y no vengo a improvisar, ya vengo preparándome para este gran reto más de tres años.

Otras gestiones prometieron mucho contra la inseguridad e hicieron poco. ¿Qué promete usted?

Sí, como mencionas. Muchas veces, inclusive, por ejemplo, ahora el señor Jesús Maldonado dice que no es su responsabilidad el tema de seguridad ciudadana, que ese es un tema netamente de la Policía Nacional. Pero hay algo que hemos visto que en gestiones municipales ha dado resultados, que es el verdadero liderazgo del presidente del CODISEC. El presidente del CODISEC es el alcalde distrital, que trabaja de manera articulada con la Policía Nacional. Eso no lo vemos el día de hoy en San Juan de Lurigancho.

Hay vecinos que denuncian y la Policía les dice "no te metas". ¿Cómo lo resolverá si el problema es estructural?

Claro, pero por eso está la autoridad municipal, para poder elevar al Ministerio del Interior. Si vemos que efectivamente desde las comisarías no hay un trabajo, como es en las quejas de los propios vecinos, el alcalde tiene esa autoridad de solicitar al Ministerio del Interior que haga un cambio y una rotación del efectivo policial, porque necesitamos gente que esté comprometida. Y muchas veces los alcaldes prefieren no hacerlo por no pelearse quizá con las autoridades o con la Policía Nacional. Nosotros sí. Yo vengo ya trabajando con la Policía Nacional, porque yo soy una víctima de extorsión. A mí me han extorsionado, a mí me han disparado mi casa, a mí me han disparado mi negocio.

¿Cómo se salvó de la extorsión?

Hice mi denuncia a la Policía Nacional. O sea, la Policía Nacional, como bien mencionas, tiene, como en todo grupo, toda institución, personas que no están comprometidas y no quieren trabajar.

Tuvo suerte. Muchos vecinos denuncian y nadie los escucha. ¿Por qué a usted sí?

Bueno, como yo le digo, es la constante insistencia. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que muchos vecinos tampoco no denuncian. O sea, yo me he encontrado con muchos amigos empresarios, emprendedores, que, como tú mencionas, como ya dudan de la Policía Nacional, prefieren hacer caso omiso y pagar las extorsiones, aceptar el cupo, porque no confían en la Policía Nacional. Necesitamos recuperar eso. Para eso tenemos que tomar acciones inmediatas y buscar esos buenos policías para que trabajen en San Juan de Lurigancho. Pero tenemos que pedir una rotación. El que trabaja mal, lo sacamos. Y es, por ejemplo, lo que vamos a hacer también en nuestra municipalidad, porque no solamente es la policía, sino también un municipio donde hay trabajadores que no cumplen su función.

¿No teme generar anticuerpos en la Policía con tantas exigencias?

No, porque nosotros vamos a dar todas las herramientas posibles y facilidades para que la Policía Nacional pueda hacer su trabajo. Yo soy una persona que siempre apoya, no solamente a la Policía Nacional, a los bomberos de San Juan de Lurigancho, a todas las instituciones que lo requieren. Y justamente muchos de los comisarios, comandantes, no apoyan porque tampoco hay una reciprocidad por parte de la municipalidad distrital. La municipalidad distrital lo único que hace es utilizar también a la Policía Nacional. ¿De qué forma? Con los patrullajes integrados, por ejemplo. ¿Para qué lo hacen? ¿Con la finalidad de combatir la delincuencia? No. El municipio lo hace con la única finalidad de cumplir las metas que le pone el gobierno central para recibir un incentivo. Y de ahí no hay absolutamente nada de ayuda por parte del municipio.

Hay muchas cámaras en San Juan de Lurigancho que no funcionan.

Sí, sí, y nos da mucha pena. ¿Por qué? Porque esta actual gestión ha sido la gestión más beneficiada con transferencias de dinero justamente para combatir la inseguridad, más de 150 millones de soles, y transferencias para otro tipo de proyectos también, que en suma, en los cuatro años, nos dan 2.000 millones de soles. Entonces, es mucho dinero que no ha sido bien gestionado en el distrito de San Juan de Lurigancho y que están haciendo en pistas de galleta que se están partiendo todos los días, y que, por ejemplo, el diputado Víctor Piñán ya está inspeccionando y está llevando a Contraloría para supervisar todas esas malas obras que se vienen haciendo en el día a día en San Juan de Lurigancho.

Si no es en tren, entrar y salir del distrito toma muchísimo. ¿Qué hará con el tráfico?

Bueno, nosotros estamos esperando a ver cómo culminan este proyecto que está haciendo el señor Rafael López Aliaga. Hay un proyecto que se está haciendo en la avenida Próceres de la Independencia que no sabemos cómo va a terminar, porque es un proyecto que no tiene expediente técnico, es un proyecto que el día de hoy está paralizado. No sabemos si realmente va a solucionar el problema del tráfico que existe el día de hoy en San Juan de Lurigancho.

Nosotros, en las vías principales, vamos a hacer las coordinaciones con Lima Metropolitana para poder comenzar a corregir. Y nosotros, como gobierno local, sí nos corresponde corregir las vías transversales, donde, por ejemplo, hay mucha congestión de mototaxis, hay mucha congestión el día de hoy de minivanes. ¿Qué hacen? Son las troncales que el día de hoy alimentan las vías principales para llevar a las partes altas del distrito, que por lo general están aglomerados en la propia pista. Tenemos que hacer una reubicación en espacios que sí hay, porque nosotros ya estamos trabajando con profesionales que conocen del tema. Para el distrito que tenemos, tenemos una subgerencia. Nosotros vamos a hacer una gerencia de transporte para poder hacer una reubicación del mototaxista y de los colectivos que en San Juan de Lurigancho existen, porque hay una necesidad.

La playa artificial hoy parece una cloaca y faltan parques. ¿Qué hará con los espacios públicos?

Bueno, nosotros vamos a hacer... Primero, nosotros necesitamos tener proyectos dentro del distrito de San Juan de Lurigancho. Necesitamos tener expedientes técnicos. Por eso vamos a hacer una oficina de proyectos para hacer todos los expedientes técnicos que el distrito de San Juan de Lurigancho necesita, porque sabemos que el recurso de San Juan de Lurigancho no va a abastecer para hacer todos los parques que el distrito necesita para poder embellecer, para poder mejorar. Por eso vamos a hacer estos proyectos para llevarlos a Lima Metropolitana, a través de Invermet, al gobierno central también, mediante el Ministerio de Vivienda, y ya estamos coordinando inclusive con instituciones extranjeras, con embajadas, para poder traer estos apoyos y comenzar a suplir estas necesidades que han generado estas gestiones de mucho retraso en San Juan de Lurigancho.

Muchos vecinos no tienen título de propiedad. ¿Qué propone?

Sí, y te comento que es una vergüenza porque, por ejemplo, el señor Jesús Maldonado se ha preocupado más el día de hoy en tener su propia propiedad en San Isidro, cuando muchos [vecinos] de San Juan de Lurigancho no tienen título de propiedad. Entonces, nosotros vamos a trabajar desde el gobierno central y COFOPRI para darles todas esas facilidades, porque el día de hoy necesitamos un alcalde que trabaje con la población, que camine con la población, que los escuche al menos, para poder trasladar estas problemáticas a las diferentes entidades del gobierno central y brindar soluciones. El día de hoy no tenemos eso. El día de hoy tenemos una autoridad totalmente indiferente, que solamente se dedica a hacer campaña política y prometer muchas cosas como si no hubiese sido autoridad.

Nosotros tenemos un equipo técnico que ya conoce del tema. Como mencionaba, ya tenemos estos tres años formando profesionales en diferentes áreas, y es más, estamos trayendo inclusive profesionales de El Salvador. El día de hoy están viniendo diputados de El Salvador que conocen temas de seguridad, pero algo más importante que queremos implementar en San Juan de Lurigancho es la prevención, porque no queremos que se formen más delincuentes a futuro. Así que tenemos que trabajar en los jóvenes y en los niños, como viene haciendo el país de El Salvador de manera muy excelente.

Naciones Unidas ha constatado crímenes contra los derechos humanos en El Salvador. ¿Es un ejemplo?

Rescatamos lo positivo.

¿Qué hará en prevención con jóvenes y niños?

En San Juan de Lurigancho nosotros vamos a hacer las academias preuniversitarias gratuitas, que ya se han hecho, por ejemplo, en Magdalena del Mar. Vamos a traer nuevamente al SENATI a San Juan de Lurigancho, que ya se ha retirado porque no cumplía con las características técnicas, y necesitamos formar más técnicos. Vamos a hacer el primer examen de admisión de la Universidad Tecnológica de San Juan de Lurigancho, que ya se había propuesto iniciar el año pasado, pero lamentablemente por celos políticos no funciona el día de hoy. Y nosotros, como municipalidad, tenemos un espacio que se llama Villa Campoy, que anteriormente era un instituto peruano-alemán, donde el día de hoy funciona una academia de serenazgo. El alcalde, señor Jesús Maldonado, le negó la oportunidad de que muchos jóvenes tengan la oportunidad de poder empezar una carrera universitaria, simple y llanamente por celos políticos, porque uno de los promotores estaba postulando al Congreso. Y, finalmente, ¿quién es el perjudicado?

¿Usted no tiene celos políticos?

No, no, yo acá trabajo para la población. Es más, justo hace un momento estábamos conversando con el ingeniero Oswaldo, también de JP, y dentro del distrito de San Juan de Lurigancho también tenemos esa conexión con todos los partidos de izquierda, porque lo que nosotros buscamos, más que un tema de derechas o izquierdas, es trabajar para la población. Y yo, como persona, como buen vecino, estamos promoviendo toda la parte social. Hemos trabajado con la parte cultural del distrito de San Juan de Lurigancho, que necesitamos recuperar y que nadie se preocupa. Yo estuve la semana pasada en las huacas de Mangomarca y muchos vecinos del distrito no sabían que existían huacas en San Juan de Lurigancho. Y ahí necesitamos hacer un museo, y por eso estamos trabajando con los jóvenes de estas instituciones que vienen promoviendo ya hace bastante tiempo la cultura.

Las lomas del distrito están en grave riesgo por el tráfico de terrenos. ¿Cómo las protegerá?

Así es. Nosotros hemos conversado justamente con las instituciones que las están protegiendo, porque son grupos de personas, porque al municipio no le interesa. Y lo que nosotros queremos, a través de estas áreas que vamos a cuidar y queremos proteger, así como las huacas que tenemos, es repotenciar la identidad del distrito de San Juan de Lurigancho. Y algo que muchas veces las autoridades no ven, y yo converso mucho con las personas, es que esto genera economía, porque genera una ruta turística dentro del distrito de San Juan de Lurigancho. Uno, nos genera identidad. Dejamos de ser el distrito de delincuentes, de extorsionadores, al distrito cultural de huacas, al distrito donde hay lomas, al distrito donde podemos hacer una ruta inclusive gastronómica, porque hay muy buenos restaurantes en San Juan de Lurigancho. ¿Y eso a qué va a ayudar? A generar un dinamismo dentro de la economía.

A mí me gustó cuando fui a las lomas que los que te hacían de guías y te explicaban toda la historia eran chicos de quinto y cuarto de secundaria, que ya se comenzaban a ganar un dinero. ¿Y quiénes hacían las manualidades, como las artesanías? Adultos mayores y también los chicos. Entonces le generas empleo, le generas una ocupación, generas identidad y todos ganamos. Muchas veces los alcaldes no lo hacen porque ahí no está la famosa comisión, no está el famoso diezmo, pero sí vemos algo que ganan todos los vecinos, y eso es lo que busco yo. Yo soy un emprendedor, he podido crecer gracias a Dios, y quisiera que más personas, así como yo he podido lograr el éxito, también lo hagan. Y la parte social es muy importante, y nadie la toca.

En San Juan de Lurigancho ha habido alcaldes vinculados a la corrupción. ¿Qué garantiza que no será un trampolín?

Bueno, alcaldes no, los hijos de un alcalde. Lamentablemente lo mataron, el día de hoy está preso. Y yo, como te digo, siempre que voy a conversar con todos los vecinos, lo primero que les digo es que, cuando una persona quiere postular a la alcaldía, lo primero que tiene que hacer es resolver su vida. Porque si tú no has resuelto tu vida personal, ¿cómo piensas resolver la vida de millones de personas? Entonces, yo soy profesional, soy ingeniero, tengo mi negocio, tengo mi empresa, vivo tranquilo. Entonces ya tengo esas posibilidades de poder decirles que yo puedo hacer muchas cosas por mi distrito de San Juan de Lurigancho. No entro a enriquecerme. Mi familia no está metida en política, soy el primero de toda mi generación que ingresa a esto, y quiero hacer una buena gestión por mi hijo, por mi familia y porque veo que muchos chicos realmente lo necesitan. O sea, me sorprende el día de hoy ver chicos que están danzando y que no hay ni siquiera un concurso de danzas promovido por el municipio. Vemos muchos chicos que practican el fútbol y nadie hace ni siquiera una mínima competencia municipal para los chicos de los colegios, de los barrios.

Las pichangas terminan siendo reuniones con alcohol y drogas.

Me haces acordar justamente, por ejemplo, hoy día el señor Pepe Luna hace campaña en las pichangas, donde justamente se liba licor y un sinfín de cosas. Eso no es promover el deporte. ¿Por qué no apoyar a los niños? Porque ahí es donde empiezan. Yo apoyo a muchos profesores que ayudan y lo hacen de manera gratuita.

Las encuestas lo ubican quinto. ¿Por qué deberían votar por usted?

Bueno, como te digo, yo no vivo de la política. Mi familia no vive de la política. Es la primera vez que yo postulo a esta candidatura y, como te vuelvo a repetir, lo hago de manera responsable, formando y trayendo a los mejores profesionales para hacer una buena gestión. Muchos me critican que no tener experiencia en política es negativo. Creo yo que, al contrario, es muy positivo, porque la vieja política, acostumbrada a robar, a corromperse, a acomodar a la familia, nos va a dar los mismos resultados de siempre. Entonces necesitamos hacer un cambio generacional y refrescar la política el día de hoy. Por eso, dentro de mi equipo, y yo donde voy, trato de incentivar a más jóvenes, que quizá como yo en un momento [eran apolíticos], a decirles que hay que formarse, porque el cambio no lo vamos a hacer desde afuera criticando, el cambio tenemos que hacerlo desde adentro.

Y he encontrado muy buenos chicos que el día de hoy están muy motivados, y es justamente por eso que yo ingreso a esto, porque no quiero defraudarlos. Yo quiero que se formen nuevos líderes dentro de mi distrito, quiero que sean los próximos alcaldes, por qué no, presidentes, congresistas, siendo el distrito más grande. Necesitamos recuperar esos buenos valores. A mí, gracias a Dios, se me dio esa oportunidad. No fue muy fácil llegar a una candidatura, porque hay muchos obstáculos, hay mucha gente mala que te pone trabas, hay mucha gente que con mucho dinero piensa que te puede pasar por encima. Pero algo que siempre el doctor Francis Allison menciona, por qué me dio la oportunidad, es por la perseverancia, y que yo nunca me detuve a pesar de todas las dificultades que en algún momento también quizá hubo dentro del partido internamente. Y estamos acá, en la carrera.