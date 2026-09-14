Es falsa la encuesta atribuida a Ipsos sobre intención de voto para gobernador regional de Lambayeque

En el marco de las semanas previas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se difundió en Facebook una supuesta encuesta de intención de voto para gobernador regional de Lambayeque. En esta, se ubicaba a Rubén Fernández, de Renovación Popular, en el primer lugar de las preferencias, con 44,4%. Le seguían César Perales, de Somos Perú, con 25%; Juan Manuel Carrasco, de Avanza País, con 15,6%; y otros candidatos con porcentajes menores al 5%.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

No obstante, se identificaron elementos que generaron dudas sobre su autenticidad. En primer lugar, se señalaba a Ipsos como la entidad responsable de su elaboración, pero una revisión de su página web y redes sociales (1, 2, 3) permitió corroborar que no existe información del estudio.

Además, se observó que el diseño del mismo difería del formato que Ipsos utilizaba para presentar sus encuestas.

Comparación entre los diseños. Foto: Facebook / Ipsos | Composición: LR

En segundo lugar, si bien se incluían un par de datos relacionados con la metodología del estudio —el tamaño de la muestra y la fecha en que se habría realizado la encuesta—, se omitía información relevante establecida en el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como el financiamiento del estudio, sus objetivos, el nivel de confianza, el margen de error, el tipo de muestreo, entre otros.

Encuesta omitía información exigida por el JNE. Foto: Facebook | Composición: LR

Información requerida por el JNE en una ficha técnica. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Con el objetivo de verificar la autenticidad del material, Verificador de La República se contactó con Ipsos, que, a través de su representante, indicó que se trataba de una encuesta falsa.