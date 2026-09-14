Atribuyen falsamente a Ipsos una encuesta de intención de voto para la alcaldía distrital de José Leonardo Ortiz, en Lambayeque

LO FALSO:

Recientemente, Ipsos ha publicado una encuesta de intención de voto para la alcaldía distrital de José Leonardo Ortiz, en Lambayeque.

LO VERDADERO:

El supuesto estudio presentaba inconsistencias como su ausencia en los canales oficiales de Ipsos, una ficha técnica incompleta, errores en la presentación de algunos candidatos, entre otros.

Ipsos indicó para Verificador de La República que se trataba de contenido falso.

En el marco de las semanas previas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se difundió en Facebook una supuesta encuesta de intención de voto para la alcaldía distrital de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, Lambayeque. Según esta, Miguel Ydrogo, de Alianza para el Progreso, lideraba las preferencias con 27%; seguido de Ausberto Sánchez, de Avanza País, con 13%; Wilder Guevara, de Perú Primero, con 10%; y otros candidatos con porcentajes menores.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Sin embargo, se encontraron diversos elementos que pusieron en duda su autenticidad. En primer lugar, el estudio fue atribuido a Ipsos, pero tras revisar su página web y redes sociales (1, 2, 3), no se encontró el material. Asimismo, se detectó que Ipsos empleaba un diseño diferente para presentar sus encuestas.

Comparación entre los diseños. Foto: Facebook / Ipsos | Composición: LR

En segundo lugar, aunque la publicación incluía una ficha técnica, esta se encontraba incompleta. No consignaba información relevante exigida por el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como el financiamiento del estudio, sus objetivos, el nivel de representatividad de la muestra, los puntos de muestreo, entre otros datos.

Encuesta omitía información metodológica relevante. Foto: Facebook | Composición: LR

Información requerida por el JNE en una ficha técnica. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

En tercer lugar, se identificaron inconsistencias en la escritura del contenido, pues se comparó con la información presentada en el portal Voto Informado del JNE. Por ejemplo, varios candidatos aparecían con sus apodos en lugar de sus nombres: “Beto Sánchez”, en vez de Ausberto Sánchez; “Lucho Herrera”, en vez de Luis Herrera; y “Kike Maeda”, en vez de Enrique Maeda. Además, el nombre de Alberth Castro aparecía sin la letra “h”.

Se presentaban a los candidatos con apodos. Foto: Facebook | Composición: LR

Se detectó un error en el nombre de otro candidato. Foto: Facebook | Composición: LR

A esto se sumaron los comentarios que acompañaban la publicación, en los que se expresaban opiniones en favor de Ydrogo: “El candidato de Alianza para el Progreso, Miguel Ydrogo, sigue apareciendo inamovible en el primer lugar de las encuestas y todo apunta a que se convertirá en el próximo alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz”, “Encuesta Ipsos confirma: Miguel Ydrogo líder absoluto”; “Miguel Ydrogo es la opción indiscutiblemente más respaldada para conducir la alcaldía de José Leonardo Ortiz”, “Con una intención de voto del 27.0%, se alza en el primer puesto con una ventaja estadísticamente irrefutable”, etcétera.

Mensajes que favorecen a Ydrogo en las descripciones atribuidas a la encuesta. Foto: Facebook | Composición: LR

Ante las inconsistencias mencionadas, Verificador de La República se comunicó con Ipsos para consultar sobre la autenticidad de la encuesta. Un representante de la empresa indicó que se trataba de contenido falso.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió una supuesta encuesta de intención de voto para la alcaldía distrital de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, Lambayeque, atribuida a Ipsos, que colocaba a Miguel Ydrogo, de Alianza para el Progreso, en primer lugar con 27%. Sin embargo, presentaba diversas inconsistencias que ponían en duda su autenticidad, como la ausencia del estudio en los canales oficiales de Ipsos, una ficha técnica incompleta y errores en los nombres de algunos candidatos. Además, el contenido estaba acompañado de mensajes en favor de Ydrogo. En conversaciones con Verificador de La República, Ipsos confirmó que se trataba de contenido falso.