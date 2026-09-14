HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Corte del Santa establece acuerdos para fortalecer la Nueva Ley Procesal del Trabajo

El ETI de la Nueva Ley Procesal del Trabajo evaluó la producción, carga procesal e infraestructura y definió acciones de seguimiento.

Corte del Santa estableció acuerdos para fortalecer la justicia laboral. Foto: difusión.
Corte del Santa estableció acuerdos para fortalecer la justicia laboral. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Con importantes acuerdos culminó la visita de monitoreo realizada por el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (ETIINLPT) a la Corte Superior de Justicia del Santa, jornada que permitió evaluar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales laborales y establecer compromisos orientados a fortalecer la atención de los procesos y mejorar la atención del servicio de justicia. 

PUEDES VER: Corte del Santa habilitará sede temporal para garantizar continuidad del servicio de justicia | Del Santa | La República

lr.pe

Durante la visita se desarrollaron reuniones de trabajo con jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos, en las que se revisaron aspectos vinculados con la producción jurisdiccional, carga procesal, coordinación entre los órganos jurisdiccionales y personal administrativo, infraestructura y otros aspectos relacionados con el funcionamiento del Módulo Laboral.

Como resultado de estas jornadas de trabajo, se suscribió un acta de compromisos, que contempla ocho acciones de seguimiento, entre ellas la elaboración de planes de fortalecimiento para el MCL NLPT y el MCL PCALP, el monitoreo periódico de la producción de los juzgados, el seguimiento a las condiciones de infraestructura y la coordinación para la atención de expedientes pendientes de sentenciar. 

PUEDES VER: Huarmey: Corte del Santa realiza campaña de salud integral para sus trabajadores | Del Santa | La República

lr.pe

Asimismo, se acordó fortalecer la coordinación entre el personal jurisdiccional y administrativo, a fin de contribuir a una mayor celeridad en los procesos judiciales y realizar acciones para optimizar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales laborales. 

La reunión de cierre y presentación de los resultados contó con la participación del titular de esta Corte Superior, Dr. Samuel Sánchez Melgarejo, quien expresó su disposición de continuar impulsando las acciones necesarias para el fortalecimiento de la justicia laboral en este Distrito Judicial. La visita permitió, de esta manera, establecer una hoja de ruta con acciones concretas y responsables definidos, cuyo cumplimiento será objeto de seguimiento y control. 

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Módulo Corporativo de Familia encabeza izamiento del Pabellón Nacional en la Corte del Santa

Módulo Corporativo de Familia encabeza izamiento del Pabellón Nacional en la Corte del Santa

LEER MÁS
Corte del Santa realiza campaña de salud integral para personal judicial de Huarmey

Corte del Santa realiza campaña de salud integral para personal judicial de Huarmey

LEER MÁS
Corte del Santa entrega terreno para adecuar sede temporal durante refacción de sede principal

Corte del Santa entrega terreno para adecuar sede temporal durante refacción de sede principal

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025