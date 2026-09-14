Corte del Santa establece acuerdos para fortalecer la Nueva Ley Procesal del Trabajo

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Con importantes acuerdos culminó la visita de monitoreo realizada por el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (ETIINLPT) a la Corte Superior de Justicia del Santa, jornada que permitió evaluar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales laborales y establecer compromisos orientados a fortalecer la atención de los procesos y mejorar la atención del servicio de justicia.

Durante la visita se desarrollaron reuniones de trabajo con jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos, en las que se revisaron aspectos vinculados con la producción jurisdiccional, carga procesal, coordinación entre los órganos jurisdiccionales y personal administrativo, infraestructura y otros aspectos relacionados con el funcionamiento del Módulo Laboral.

Como resultado de estas jornadas de trabajo, se suscribió un acta de compromisos, que contempla ocho acciones de seguimiento, entre ellas la elaboración de planes de fortalecimiento para el MCL NLPT y el MCL PCALP, el monitoreo periódico de la producción de los juzgados, el seguimiento a las condiciones de infraestructura y la coordinación para la atención de expedientes pendientes de sentenciar.

Asimismo, se acordó fortalecer la coordinación entre el personal jurisdiccional y administrativo, a fin de contribuir a una mayor celeridad en los procesos judiciales y realizar acciones para optimizar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales laborales.

La reunión de cierre y presentación de los resultados contó con la participación del titular de esta Corte Superior, Dr. Samuel Sánchez Melgarejo, quien expresó su disposición de continuar impulsando las acciones necesarias para el fortalecimiento de la justicia laboral en este Distrito Judicial. La visita permitió, de esta manera, establecer una hoja de ruta con acciones concretas y responsables definidos, cuyo cumplimiento será objeto de seguimiento y control.