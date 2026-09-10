Pagando el costo de haber destruido instituciones, por Miguel Palomino

Imagínese que usted trabaja en una empresa mediana que, mal que bien, opera lo suficientemente bien para por lo menos sobrevivir. La empresa cuenta con veintidós trabajadores, casi todos con alguna experiencia y conocimiento especializado por haber trabajado el rubro por algunos años. Ahora, imagínese que, por cinco años, la empresa cae en manos de alguien sin ninguna experiencia ni conocimiento del rubro, cuyo único interés es aprovechar la posición que tiene para lucrar personalmente y que sabe que al final de los cinco años la empresa volverá a su antigua administración (¡así que hay que darse prisa!). Independientemente de la situación inicial de la empresa, es de esperar que la situación al cabo de los cinco años sea mucho peor.

Ahora suponga que, acabados los cinco años, usted, que tenía alguna experiencia y conocimiento del rubro, recibe el encargo de tomar el mando de la empresa. ¡Vaya que será un reto! Tiene que hacer frente al desastre que dejó el antiguo encargado: se fueron ocho de los trabajadores más competentes y fueron reemplazados por dieciséis nuevos sin calificación alguna, pero recomendados por el antiguo encargado; las máquinas que funcionan están oxidadas por falta de mantenimiento; casi no hay caja ni insumos adecuados para operar; y la reputación de la empresa con proveedores y clientes está por los suelos. ¿Qué hacer?

Incluso si usted es un trabajador decidido a sacar a la empresa adelante y cuenta con la buena fe de los antiguos trabajadores, le va a costar mucho esfuerzo y tiempo volver a la empresa a aproximadamente su situación inicial. ¿Cuánto tiempo para que esté operando de manera razonable? ¿Cuánto tiempo para por lo menos tener la caja suficiente para reemplazar o hacer mantenimiento a la maquinaria, o para tener insumos adecuados? ¿Cuánto tiempo para reemplazar o reentrenar a los dieciséis trabajadores sin experiencia que heredó? ¿Cuánto tiempo para recuperar la confianza perdida entre clientes y proveedores? La respuesta variará, pero difícilmente será menor a un año y probablemente tomará más.

Una situación semejante, pero en organizaciones más complejas, es la que en general enfrenta incluso la más bien intencionada y competente de las administradoras del nuevo Gobierno. Y ojo, no creemos que sean todas así, al igual que no suponemos que la situación inicial de la organización haya sido muy buena para comenzar. Pero lo que sí es cierto es que, en general, ha habido un fuerte deterioro a través del aparato estatal y que tomará mucho tiempo poder regresar a donde estábamos. Encontrar a las personas adecuadas para ocupar cargos hoy desprestigiados por años de mal gobierno va a ser una tarea muy difícil.

Una empresa pública que recientemente ha llamado la atención del público y del nuevo Gobierno es Sedapal, la empresa de saneamiento de Lima. Los problemas de Sedapal son comunes a muchas otras organizaciones públicas y por eso es un buen ejemplo para discutir, uno cuyo accionar afecta profundamente a millones de usuarios.

El primer problema común es que nadie parece estar realmente a cargo de la empresa. En los últimos cinco años, Sedapal ha tenido 12 gerentes generales, que en promedio han durado cinco meses. No han tenido tiempo ni siquiera para familiarizarse con el trabajo. También ha tenido 8 presidentes del directorio y, desde el 4 de junio último, no cuenta con uno. ¿Cómo cumple objetivos una empresa que ni siquiera sabe cuáles son? La dirección de Sedapal, como muchas organizaciones públicas, era ya inestable en los quince años anteriores, pero estos duraban más del triple que en los últimos cinco años. A eso es a lo que me refiero cuando digo que la situación ha empeorado mucho.

Otra estadística que es chocante es comparar el costo y el consumo de agua de un hogar con acceso a la red pública y otro sin acceso. Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), el hogar sin conexión a la red pública paga siete veces más por el agua que consume, a pesar de consumir menos de la mitad del agua que el hogar típico con conexión. Además, aunque existen relativamente pocos usuarios sin conexión, esto no quiere decir que tener una conexión es equivalente a recibir el servicio continuamente, como lo saben los sufridos usuarios.

¿Por qué es que la cobertura no es de buena calidad, durante las 24 horas y (casi) universal? Pues porque cuesta caro atender a los nuevos usuarios, se necesitan los escasos recursos para evitar que las antiguas redes de agua colapsen, un tercio del servicio de agua no es facturado y, además, a Sedapal le limitan cualquier aumento tarifario necesario para invertir. Esto viene siendo cierto hace muchos años, ¿se imaginan lo que pasa cuando la situación se deteriora severamente?

Además, Sedapal sufre del tremendo costo de la falta de planificación urbana. El Ministerio de Economía y Finanzas ha calculado el costo de ampliar el suministro de agua en distintas zonas de Lima y las cifras son aleccionadoras. Cuesta 25 veces más ampliar el suministro en Santa Rosa, en Ancón, que el costo de ampliar el suministro en Lima en promedio. La cifra comparable para el servicio en Nueva Rinconada, en Lima Sur, es 14 veces y es 9 veces para Jerusalén, en Puente Piedra. Sedapal se ve continuamente forzado a atender demanda por agua que es producto de invasiones que a menudo responden a dónde los traficantes de terreno obtienen más utilidad.

¿Cuál es la conclusión que se puede obtener de este ejemplo de Sedapal? Como dije, los problemas son comunes a la mayoría de las instituciones públicas. Solo recuperar sus operaciones a lo que eran antes del desastre de los últimos cinco años costará bastante esfuerzo y demandará tiempo. Pedir resultados al Gobierno luego de solo un mes es tan absurdo como creer que ello significa concederle un cheque en blanco. En Sedapal, por ejemplo, no podemos esperar que súbitamente aparezcan nuevas redes, desaparezca el agua sin facturar o se resuelva el crecimiento desordenado de Lima. Sin embargo, sí podemos exigir algo bastante más elemental: que se nombre a personas competentes, que permanezcan el tiempo suficiente para hacer su trabajo, que las decisiones de inversión respondan a criterios técnicos y que la empresa deje de utilizarse como botín político.

Lo mismo vale para buena parte del Estado. Destruir instituciones puede tomar apenas unos cuantos nombramientos, pero reconstruir capacidades toma tiempo, necesariamente. Por eso, durante por lo menos los primeros seis meses del Gobierno, lo que demandamos debería pasar de cuántos problemas ya resolvió a si está reconstruyendo la institucionalidad que algún día podrá resolverlos. Si dentro de un año en Sedapal continúan rotando gerentes, postergando decisiones necesarias y administrándose con criterios políticos, ya no podremos culpar únicamente al desastre heredado.