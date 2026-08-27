Corte de Lambayeque y Gobierno Regional suscriben convenio para impulsar Ciudadela Judicial

Este acuerdo permitirá la ejecución del proyecto "Mejoramiento de los servicios de administración de justicia". Foto: difusión.

Este acuerdo permitirá la ejecución del proyecto "Mejoramiento de los servicios de administración de justicia". Foto: difusión.

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La suscripción de este convenio representa un avance trascendental para hacer realidad uno de los principales proyectos de infraestructura judicial de la región, concebido para dotar al Distrito Judicial de Lambayeque de espacios adecuados, modernos y funcionales para la prestación del servicio de justicia.

Un paso decisivo hacia la modernización de la administración de justicia se concretó hoy con la suscripción del Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Lambayeque y la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que permitirá impulsar la ejecución del proyecto de inversión denominado “Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en los órganos jurisdiccionales para la Ciudadela Judicial del Distrito Judicial de Lambayeque, distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque”, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

La suscripción de este convenio representa un avance trascendental para hacer realidad uno de los principales proyectos de infraestructura judicial de la región, concebido para dotar al Distrito Judicial de Lambayeque de espacios adecuados, modernos y funcionales para la prestación del servicio de justicia.

Durante su intervención, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, destacó que, frente a las limitaciones presupuestales que históricamente enfrenta el Poder Judicial, la actual gestión optó por buscar alternativas y establecer alianzas estratégicas con otras instituciones del Estado.

“Cuando asumimos la presidencia de la Corte sabíamos que los presupuestos eran bastante cortos, pero también sabíamos que teníamos que tocar puertas”, señaló, al resaltar que el trabajo articulado entre las instituciones permite generar mejores condiciones para atender las necesidades de la ciudadanía.

En esa línea, el titular de la Corte de Lambayeque reconoció el respaldo brindado por el Gobierno Regional y destacó que el desarrollo de Lambayeque requiere del esfuerzo conjunto de sus instituciones, dejando de lado acciones aisladas para avanzar hacia objetivos comunes.

El titular de la Corte de Lambayeque explicó que la confianza alcanzada entre ambas instituciones se ha construido a partir de resultados concretos y de una gestión orientada a mejorar el servicio de justicia. En ese marco, mencionó el apoyo recibido para fortalecer las capacidades operativas de la Corte, así como las acciones desarrolladas para acercar la justicia a las poblaciones más alejadas del distrito judicial.

Asimismo, destacó los avances alcanzados por la Corte en diferentes especialidades y servicios, entre ellos la Unidad de Flagrancia, que se ha posicionado como referente nacional; la implementación del Expediente Judicial Electrónico en procesos de alimentos; la creación de nuevos órganos jurisdiccionales especializados y las mejoras en la atención de las materias de familia, civil y laboral.

“Estamos entregando una Corte Superior de Justicia que ha avanzado, que no se ha estancado, sino que ha avanzado con recursos propios, pero también con manos generosas de parte del Estado, como la del Gobierno Regional”, enfatizó.

El presidente de la Corte también resaltó que el proyecto de la Ciudadela Judicial dejó de ser una aspiración distante para convertirse progresivamente en una realidad. En ese sentido, informó que ya existen empresas interesadas en participar en la ejecución del proyecto bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

“Este sueño que tenemos de la Ciudadela Judicial, que ya no es tanto un sueño, sino que va tomando forma de realidad, se va a poder cristalizar en unos años, para tener nuestro propio local, un local suficiente”, expresó.

La suscripción del convenio constituye una muestra concreta de articulación interinstitucional en beneficio de la ciudadanía y permitirá avanzar hacia una infraestructura que responda a las actuales necesidades del Distrito Judicial de Lambayeque.

La futura Ciudadela Judicial permitirá concentrar y mejorar las condiciones de funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, generando espacios apropiados para jueces, servidores judiciales, abogados y, principalmente, para las personas que acuden al sistema de justicia en busca de una respuesta oportuna.

Con esta iniciativa, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de impulsar una gestión que, además de optimizar sus procesos y servicios, busque alternativas para mejorar su infraestructura y garantizar mejores condiciones para la administración de justicia.