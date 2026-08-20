Diputado José Arista, exministro de Boluarte, ahora reclama por la "mala gestión de administraciones anteriores"

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El diputado José Arista de Fuerza Popular siguió el estilo fujimorista y, durante su presentación en la Cámara Baja de este jueves 20, se dedicó a culpar a las anteriores gestiones por el mal estado del país. Sin embargo, no mencionó que él se desempeñó como ministro de Economía durante el gobierno de Dina Boluarte.

También olvidó mencionar que su liderazgo en el MEF no fue corto como para pretender deslindar responsabilidad. Asumió como titular desde el 13 de febrero de 2024 al 31 de enero de 2025. Es decir, más de once meses.

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“Quiero enfatizar la mala gestión de las administraciones anteriores que han sido desordenadas e ineficientes”, dijo tras la presentación del primer ministro, Luis Galarreta.

Seguidamente se dedicó a enumerar las ineficiencias encontradas. Indicó que los gobiernos anteriores han dejado “más dos mil doscientas obras paralizadas”, las cuales “le cuestan al país más de setenta y tres mil millones de soles”. Tal dinero está invertido en obras a nivel nacional que “no le sirven a nadie”, dijo.

También, “encontró” las consecuencias de la corrupción. Precisó que se trata de un problema que, según la Contraloría General de la República, le cuesta al país más de veinticuatro mil millones de soles al año.

Finalmente, se refirió a las cárceles. “La inseguridad y la pérdida de autoridad. El costo de la delincuencia le cuesta al país aproximadamente 2,2% de crecimiento. Más o menos unos veintiséis mil millones de soles. Eso significa unos setenta y dos millones de soles diarios”, anotó.

Y reprochó que no se haya inaugurado una nueva cárcel en el país.

“Hace más de diez años, repito, diez años que en el Perú no se inaugura una cárcel nueva. Ineficiencia y corrupción de limpia en este caso. Diez años, eso es lo que se ha heredado”, refirió.

José Arista fue cuestionado por obras paralizadas durante su gestión

Lo que Arista olvidó es que durante su periodo como ministro enfrentó dos mociones de interpelación y una de censura. Esta última no prosperó.

El hoy diputado respondió por las dos mociones de interpelación el mismo día, el 14 de junio del 2024.

Las preguntas estuvieron relacionados con los siguientes temas: pedido de facultades y la reducción de la pobreza; paralización de obras en el primer trimestre del año 2024; su gestión al frente del Ministerio de Economía y Finanzas y las opiniones del Consejo Fiscal.

Es decir, fue cuestionado por obras paralizadas, hecho que hoy él mismo reclama.

“Queda demostrado la falta de liderazgo para reducir la pobreza, impulsar mejoras en la economía, además de la incompetencia para asumir un rol trascendental sobre la paralización de obras en los diferentes gobiernos regionales y locales, constituyen elementos determinantes para motivar la presente interpelación”, consideró la entonces congresista Kelly Portalatino sobre Arista.