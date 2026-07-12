Arqueólogos descubren 18 tumbas egipcias con “lenguas de oro” que se colocarían en las bocas de las momias

Las lenguas de oro son amuletos funerarios colocados en la boca de los difuntos. Foto: iStock

Las lenguas de oro son amuletos funerarios colocados en la boca de los difuntos. Foto: iStock

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Los arqueólogos descubrieron 18 tumbas de las épocas ptolemaica y romana en Marina el-Alamein, una antigua ciudad situada en la costa mediterránea de Egipto. El hallazgo reveló una gran cantidad de objetos funerarios, entre ellos 24 amuletos de oro conocidos como 'lenguas de oro', que, según los investigadores, habrían sido colocados en las bocas de las momias como parte de las creencias sobre la vida después de la muerte.

De acuerdo con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, las tumbas datan del período ptolemaico (322 a. C.-30 a. C.) o del período romano (30 a. C.-395 d. C.). Los arqueólogos señalaron que 11 de las sepulturas fueron excavadas a gran profundidad, mientras que las siete restantes se encontraban más cerca de la superficie.

En el yacimiento se desenterraron al menos dos esqueletos humanos. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

El significado de las 'lenguas de oro' en los rituales funerarios

Entre los objetos recuperados destacan 24 amuletos de oro conocidos como 'lenguas de oro'. Los antiguos egipcios consideraban que este metal representaba la carne de los dioses y creían que estos amuletos permitirían a los difuntos comunicarse con las divinidades en el más allá.

Una entrada a una de las tumbas en Marina el-Alamein. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

"Las lenguas de oro son un elemento bien documentado en algunos entierros de los períodos ptolemaico y romano en Egipto", explicó a Live Science Hesham Hussein, subsecretario de arqueología del Ministerio de Turismo y Antigüedades. "Generalmente se interpretan como amuletos funerarios simbólicos destinados a permitir que el difunto hablara en la otra vida, particularmente durante el juicio ante Osiris o, de forma más amplia, para comunicarse y recitar fórmulas sagradas en el mundo venidero”.

Uno de los objetos descubiertos tiene la forma del Ojo de Horus, símbolo asociado al dios con cabeza de halcón vinculado al cielo y la guerra. Tradicionalmente, este emblema se utilizaba como protección contra el mal.

No obstante, algunos especialistas consideran que ciertos objetos hallados podrían no corresponder realmente a lenguas de oro. El arqueólogo Attilio Mastrocinque indicó que uno de ellos parece representar una espiga de trigo, un símbolo relacionado con la fertilidad ampliamente utilizado durante la época romana.

Un altar que recuerda a una falsa puerta

Las excavaciones también sacaron a la luz un altar de ofrendas cuya base presenta un diseño similar al de una falsa puerta, un elemento característico de la arquitectura funeraria egipcia.

Algunas de las lenguas de oro descubiertas en el interior de las tumbas. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

"La falsa puerta es uno de los elementos más antiguos y reconocibles de la arquitectura funeraria del antiguo Egipto. En la creencia tradicional egipcia simbolizaba la interfaz entre el mundo de los vivos y el de los muertos, a través de la cual el difunto podía recibir espiritualmente las ofrendas presentadas por los vivos", explicó Hussein.

El funcionario añadió que el diseño tallado en el altar "sugiere que el significado simbólico de la falsa puerta siguió siendo importante incluso cuando su función arquitectónica evolucionó".

Sin embargo, otros expertos pidieron cautela. Krzysztof Jakubiak señaló: "Sería prudente actuar con cautela antes de establecer una comparación directa entre los motivos iconográficos visibles en el altar descubierto y los de la iconografía de las falsas puertas". Por su parte, Hala Mostafa consideró que el relieve podría representar el jeroglífico egipcio que significa 'ofrenda', en lugar de una falsa puerta.

Sarcófagos, una estatua de Afrodita y una ciudad multicultural

Otro de los descubrimientos más destacados fue un sarcófago de granito de 2,5 metros de longitud cuya tapa permanecía intacta al momento de la excavación. Los investigadores analizan actualmente los restos óseos hallados en su interior para obtener más información sobre la persona enterrada.

Además, el equipo encontró una estatua incompleta de Afrodita, la diosa griega del amor y la belleza. Su presencia refleja la influencia que la cultura y la religión griegas ejercieron sobre Egipto durante la dinastía ptolemaica.

Sobre este hallazgo, Mastrocinque afirmó: "Es importante saber dónde se encontró esta estatua. ¿Existía un pequeño lugar de culto dedicado a Afrodita dentro de este complejo funerario?".

Para Dorota Dzierzbicka, directora de la Misión Arqueológica Polaco-Egipcia en Marina el-Alamein, estos descubrimientos, junto con los realizados anteriormente en el sitio, demuestran que la antigua ciudad fue "una comunidad culturalmente diversa en la que las tradiciones egipcias y grecorromanas coexistieron y se mezclaron en la vida cotidiana y en las prácticas funerarias". La investigadora destacó, además, que los recientes hallazgos estuvieron a cargo de arqueólogos egipcios que actualmente trabajan en el yacimiento.