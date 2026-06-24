HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Elecciones 2026: candidato ganador sería proclamado entre el 3 y 7 de julio, según el JNE

De acuerdo con Jorge Valdivia, coordinador legal del gabinete de asesores de la presidencia del JNE, la institución gestiona actualmente 207 apelaciones dentro del proceso electoral.

Proclamación de resultados se daría a inicios de julio | Composición: LR.
Proclamación de resultados se daría a inicios de julio | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

Jorge Valdivia, coordinador legal del gabinete de asesores de la presidencia del JNE, indicó que la proclamación de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se daría entre el 3 y el 7 de julio. De acuerdo con Valdivia, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve algunos recursos presentados en este proceso electoral.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Hay 207 recursos de apelación que se han presentado. Eso es lo que demora un poco al remitir los resultados para que procedan al cómputo de los votos", indicó en entrevista con Canal N.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO APRUEBA IMPUNIDAD PARA POLICÍAS Y MILITARES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: JNE respondió a López Aliaga sobre "renuncia" como senador: "Ya se le proclamó y se procedió con sus credenciales"

lr.pe

A la par, Yésica Clavijo, secretaria general del JNE, señaló que la institución espera que los Jurados Electorales Especiales (JEE) concluyan la proclamación de resultados en sus respectivas circunscripciones antes de oficializar de manera definitiva al ganador de los comicios.

“En las próximas horas, los Jurados Electorales Especiales van a iniciar la programación de sus proclamaciones descentralizadas. Inmediatamente culminen los jurados electorales especiales de etapa, pasaremos nosotros a la proclamación centralizada”, declaró Clavijo.

PUEDES VER: Congreso: alertan que Fernando Rospigliosi intentó impedir reconsideración contra ley de impunidad

lr.pe
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
JNE respondió a López Aliaga sobre "renuncia" como senador: "Ya se le proclamó y se procedió con sus credenciales"

JNE respondió a López Aliaga sobre "renuncia" como senador: "Ya se le proclamó y se procedió con sus credenciales"

LEER MÁS
JNE ratifica multa por más de S/176.000 contra Juntos por el Perú por aportes de origen desconocido en 2021

JNE ratifica multa por más de S/176.000 contra Juntos por el Perú por aportes de origen desconocido en 2021

LEER MÁS
Ahora Nación, Somos Perú, Podemos Perú y 5 partidos más subsanaron observaciones para disputar la alcaldía de Lima

Ahora Nación, Somos Perú, Podemos Perú y 5 partidos más subsanaron observaciones para disputar la alcaldía de Lima

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso: alertan que Fernando Rospigliosi intentó impedir reconsideración contra ley de impunidad

Congreso: alertan que Fernando Rospigliosi intentó impedir reconsideración contra ley de impunidad

LEER MÁS
ANC-PJ suspende a los jueces que enviaron a prisión al ex presidente Ollanta Humala

ANC-PJ suspende a los jueces que enviaron a prisión al ex presidente Ollanta Humala

LEER MÁS
JNE respondió a López Aliaga sobre "renuncia" como senador: "Ya se le proclamó y se procedió con sus credenciales"

JNE respondió a López Aliaga sobre "renuncia" como senador: "Ya se le proclamó y se procedió con sus credenciales"

LEER MÁS
Fujimori sobre Sánchez: "Yo entiendo cómo se puede sentir (...) en tres oportunidades yo he reconocido los resultados"

Fujimori sobre Sánchez: "Yo entiendo cómo se puede sentir (...) en tres oportunidades yo he reconocido los resultados"

LEER MÁS
Colcabamba: Ejército responsabiliza por la matanza al jefe de la patrulla

Colcabamba: Ejército responsabiliza por la matanza al jefe de la patrulla

LEER MÁS
JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025