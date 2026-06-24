Elecciones 2026: candidato ganador sería proclamado entre el 3 y 7 de julio, según el JNE

Proclamación de resultados se daría a inicios de julio | Composición: LR.

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Jorge Valdivia, coordinador legal del gabinete de asesores de la presidencia del JNE, indicó que la proclamación de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se daría entre el 3 y el 7 de julio. De acuerdo con Valdivia, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve algunos recursos presentados en este proceso electoral.

"Hay 207 recursos de apelación que se han presentado. Eso es lo que demora un poco al remitir los resultados para que procedan al cómputo de los votos", indicó en entrevista con Canal N.

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A la par, Yésica Clavijo, secretaria general del JNE, señaló que la institución espera que los Jurados Electorales Especiales (JEE) concluyan la proclamación de resultados en sus respectivas circunscripciones antes de oficializar de manera definitiva al ganador de los comicios.

“En las próximas horas, los Jurados Electorales Especiales van a iniciar la programación de sus proclamaciones descentralizadas. Inmediatamente culminen los jurados electorales especiales de etapa, pasaremos nosotros a la proclamación centralizada”, declaró Clavijo.