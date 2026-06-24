Este video no muestra a peruanos en el extranjero celebrando resultados preliminares a favor de Fujimori: se trata de hinchas neerlandeses alentando a su selección en el Mundial

LO FALSO:

Se ha difundido un video que muestra a peruanos en el extranjero celebrando los resultados preliminares de las EG 2026 que favorecen a Keiko Fujimori.

LO VERDADERO:

El viral no está vinculado al proceso electoral peruano. En realidad, muestra a ciudadanos neerlandeses alentando a su selección nacional durante la Copa Mundial.

Recientemente, se viralizó en redes sociales un video en el que aparecen varias personas vestidas de naranja, abrazándose y saltando, mientras de fondo suena la canción '¡Vamos, Keiko, vamos!'. Diversos usuarios afirman que se trata de peruanos en el extranjero celebrando los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, los cuales, hasta el cierre de esta nota, favorecen a Keiko Fujimori.

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 66.000 reproducciones, 2.000 reacciones, 430 comentarios y 166 compartidos.

Publicación con más alcance en redes sociales. Capturas: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Para verificar el origen del video, se realizó una búsqueda inversa con Google Lens, la cual determinó que no guarda relación con el proceso electoral peruano. En realidad, muestra a ciudadanos neerlandeses alentando a su selección nacional durante la Copa Mundial.

Búsqueda inversa con Google Lens. Foto: Google Lens

El registro original fue publicado el 14 de junio en TikTok por OnsOranje, la cuenta oficial de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol, y corresponde a la previa del encuentro entre Países Bajos y Japón, disputado en Dallas, Texas, Estados Unidos. Esto puede corroborarse al observar elementos como banderas, gorros, bufandas y otras prendas asociadas al fútbol y a la hinchada neerlandesa.

Video original. Captura: OnsOranje - TikTok

Asimismo, en el audio original se escucha a los aficionados interpretando 'Links Rechts', de Snollebollekes, mientras la pista musical suena a bajo volumen. No incluye la canción vinculada a la campaña de Fujimori, '¡Vamos, Keiko, vamos!'. Esta fue añadida posteriormente mediante edición, con el fin de atribuir al video un contexto distinto al real.

Conclusión

En síntesis, en el contexto de la segunda vuelta electoral, usuarios de redes sociales difundieron un video asegurando que mostraba a peruanos en el extranjero celebrando los resultados preliminares a favor de Keiko Fujimori. Sin embargo, se trata de una narrativa falsa.

Una búsqueda inversa permitió verificar que el video fue grabado antes del partido entre las selecciones de Países Bajos y Japón durante la Copa Mundial y que solo muestra a aficionados neerlandeses alentando a su equipo.