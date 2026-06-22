Ministro Carlos Pareja rechaza denuncia constitucional en su contra: "Se respetó la cadena de custodia"

Ministro Carlos Pareja rechaza denuncia constitucional en su contra: "Se respetó la cadena de custodia"

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El canciller Carlos Pareja rechazó la denuncia constitucional presentada en su contra por Juntos por el Perú por supuestamente haber interferido en el proceso electoral y en el traslado de votos de los peruanos en el exterior en la segunda vuelta presidencial.

"Rechazo categóricamente cualquier imputación que pretenda atribuirme actos de interferencia, manipulación. favorecimiento político o alteración del material electoral correspondiente al voto de los peruanos en el exterior", informó en un comunicado publicado en las cuentas oficiales de la Cancillería.

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Aseguró que siempre ha actuado "con respeto a la legalidad, a la neutralidad del Poder Ejecutivo, a la autonomía de los organismos electorales y a los deberes de responsabilidad, eficiencia y lealtad al Estado peruano".

Por ello, comunicó que espera con "serenidad" el pronunciamiento de las autoridades correspondientes, sin perjuicio de ejercer su derecho de defensa ante las instancias respectivas.

"Deseo reiterar mi reconocimiento a los peruanos en el exterior que ejercieron su derecho al voto, así como a quienes participaron como miembros de mesa y personeros. Ellos son los verdaderos protagonistas de toda elección y merecen que cualquier cuestionamiento se tramite con responsabilidad, respeto a la verdad y sujeción a las instituciones competentes, sin permitir que se altere la voluntad popular expresada en las urnas", indicó.

Resaltó que el Ministerio de Relaciones Exteriores respetó "escrupulosamente la normativa electoral y garantizó en todo momento la cadena de custodia del material electoral".

También mencionó que ninguna entidad ha reportado indicios de presunta alteración de la cadena de custodia de los sufragios del exterior.

"Ni los observadores internacionales, ni la Contraloría General de la República, ni la Defensoría del Pueblo, ni los observadores del Jurado Nacional de Elecciones ni los propios personeros de los partidos políticos han encontrado irregularidad alguna en el proceso electoral en el exterior que sustente la pretendida acusación constitucional", dijo.