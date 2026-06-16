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Política

Elecciones Regionales y Municipales: Manuel Merino, Pedro Spadaro y Aldo Carlos Mariños presentan sus candidaturas oficiales

Las tres figuras tienen la mira puesta en gobiernos regionales. El expresidente competirá por la gobernación de Tumbes; Spadaro buscará dejar la alcaldía del Callao para asumir el liderazgo de la región chalaca; y Aldo Mariños intentará suceder a César Acuña en el Gobierno Regional de La Libertad.

Políticos conocidos hacen oficiales sus candidaturas a gobiernos regionales | Composición: LR.
Políticos conocidos hacen oficiales sus candidaturas a gobiernos regionales | Composición: LR.
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Las elecciones municipales y regionales están más cerca que nunca y algunas figuras conocidas de la política serán protagonistas de este proceso. Manuel Merino, Pedro Spadaro y Aldo Carlos Mariños figuran entre los políticos que ya han presentado oficialmente sus candidaturas.

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Merino busca el Gobierno Regional de Tumbes

Manuel Merino, exmandatario por un breve periodo, ha oficializado su candidatura al Gobierno Regional de Tumbes. Postula por Acción Popular, partido por el que fue congresista en tres periodos en representación de esa región.

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"Lo que Tumbes necesita son propuestas que realmente nos saquen de este lastre que tanto daño nos ha hecho a lo largo del tiempo y del que tenemos muestras evidentes: hospitales abandonados, postas médicas abandonadas, centros educativos olvidados y agricultores prácticamente solos, sin el respaldo de un buen gobierno regional", declaró al portal tumbesino Corporación Hechicera.

El exmandatario es recordado por la fuerte represión ejercida durante las protestas contra su gobierno, que derivó en las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado.

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Pedro Spadaro: ¿de alcalde a gobernador regional?

Pedro Spadaro volverá a intentar ocupar un cargo en el Callao. El representante de Renovación Popular renunció a la alcaldía provincial en abril y ha oficializado su candidatura al Gobierno Regional del Callao. Durante su campaña, ha centrado gran parte de sus publicaciones en redes sociales en destacar su gestión municipal.

Sin embargo, Spadaro no está libre de polémicas. En abril de este año, la vivienda del exalcalde chalaco fue allanada por efectivos policiales. El exburgomaestre es investigado por presuntas irregularidades en la entrega de órdenes de servicio durante los años 2023, 2024 y 2025. Las pesquisas apuntan a un posible direccionamiento de contratos a favor de determinados proveedores.

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Aldo Carlos Mariños también postula

El alcalde de Pataz, provincia de La Libertad, Aldo Carlos Mariños, se hizo conocido tras denunciar amenazas del crimen organizado y protagonizar una marcha desde Pataz hasta Lima para exigir mayor atención del Estado a una provincia golpeada por la minería ilegal. Ahora busca convertirse en gobernador regional de La Libertad.

Con Somos Perú, Mariños aspira a suceder a César Acuña, a quien cuestionó en los primeros mensajes de su campaña.

"Nuestra región ha sido gobernada durante los últimos 24 años por dos partidos políticos: uno es el APRA y el otro es Alianza para el Progreso. Nos dejan las peores carreteras del país y ambulancias destruidas", señaló.

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