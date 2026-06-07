Keiko Fujimori acudió a votar, pero no brindó declaraciones a la prensa

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Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, ejerció su derecho al voto en el aula 102 de la Institución Educativa Libertador de San Martín, ubicada en la calle Johann Strauss 478, en el distrito de San Borja. Durante su ingreso y salida, estuvo acompañada por personal de seguridad, medios de comunicación y simpatizantes que la siguieron en todo momento.

Tras sufragar, permaneció unos instantes en la cabina electoral para la toma de fotografías antes de completar el proceso con la firma y la huella correspondientes, ante la mirada del público.

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Keiko Fujimori tras ejercer su derecho al sufragio.

No declaró a los medios tras la votación

Al concluir su participación en la institución educativa, diversos medios de comunicación intentaron obtener declaraciones de la candidata. Sin embargo, no fue posible, ya que Fujimori solo saludó y posteriormente abandonó el local de votación.

Keiko Fujimori saludando antes de retirarse. Foto: TV Perú

Sin embargo, antes de ejercer su derecho al sufragio, sí realizó un breve pronunciamiento cuando compartió un desayuno familiar en el asentamiento humano El Paraíso, en San Juan de Lurigancho, al que acudió acompañada de sus hijas Kyara y Kaori, y de su hermana Sachi. Señaló que la jornada tenía un carácter especial al coincidir con el Día de la Bandera y remarcó que "cada voto cuenta". Además, compartió con los asistentes un pie de limón y un queque de plátano preparados por sus hijas.

"Nuestro compromiso para trabajar siempre por la unidad de todos los peruanos. Y tener esa mirada de fe y esperanza, no solo en Dios sino también en todos", manifestó la candidata presidencial de Fuerza Popular ante los asistentes.