El general de la Policía Manuel Lozada negó que haya un pedido de detención contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Esta información fue difundida desde el último viernes 17 de abril a través de redes sociales y un medio de comunicación, pero el general Manuel Lozada descartó que su institución tenga conocimiento de ello. “No tenemos esa información. La PNP no lo ha detenido”, declaró a la prensa.

“Ha sido detenido un gerente de esa institución, pero eso fue hace cuatro días”, señaló Lozada. El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, fue uno de los promotores de esta supuesta detención contra el jefe de la ONPE. A través de su cuenta de X en un afiche pedía la “captura en flagrancia” por un supuesto fraude del que no ha presentado prueba alguna.

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Durante la mañana de este sábado, agentes de la Policía de Investigaciones estuvieron desde temprano en la vivienda de Piero Corvetto registrando con fotografías a vehículos y personas que ingresaban al edificio. Alrededor de las 8:50 a.m. un vehículo de la ONPE ingresó al edificio y se retiró diez minutos después.

Tras la salida, los medios intentaron seguir a la unidad, pero otra camioneta se detuvo en plena vía intentando impedir el recorrido. FInalmente, llegaron a la sede de ONPE ubicado en el jirón Washington, en el Centro de Lima. Hasta ese momento no vio a Piero Corvetto dentro del vehículo. Al lugar también arribó un equipo de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.