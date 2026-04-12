Las Elecciones Generales contarán con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) que observarán el correcto desarrollo de los comicios de este 12 de abril. Equipos de ambas organizaciones internacionales se han desplegado no solo en Lima, sino en distintas regiones. Desde su arribo al territorio peruano, además, se han reunido con instituciones para evaluar las labores previas a esta jornada democrática.

La OEA desplegará Misión Electoral

La Misión de Observación Electoral de la OEA estará presente en los próximos comicios generales. El jefe de la misión será Víctor Rico Frontaura, secretario de Asuntos Políticos de la organización.

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El equipo de la misión detalló que su labor consiste en realizar una observación objetiva e imparcial del proceso electoral: “Nuestro equipo analiza temas clave como la organización y la tecnología electoral, el financiamiento político, la justicia electoral y la participación política de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes. Además, durante la jornada electoral, hacemos una observación directa de la apertura de mesas, el desarrollo del sufragio, el cierre, el escrutinio y la posterior transmisión de resultados”, señalaron.

Para este proceso, la misión ha desplegado un equipo de 96 observadores y especialistas de 22 nacionalidades: “Nos hemos distribuido en todos los departamentos del país para asegurar una muestra amplia y representativa del desarrollo de los comicios. Asimismo, mantenemos presencia en varias ciudades clave en el extranjero para observar el ejercicio del voto de los peruanos en el exterior”, agregó.

La misión cuenta con una planificación logística que le permite desplazarse por el territorio nacional: “El día de la elección, nuestros observadores realizarán recorridos continuos por múltiples centros y mesas de votación, desde su instalación a primera hora de la mañana hasta que concluya el repliegue del material electoral”.

Los resultados del trabajo serán presentados el martes 14 de abril. Este primer informe que será publicado de forma general tendrá hallazgos y recomendaciones orientadas a fortalecer el sistema electoral. Posteriormente, este trabajo se consolidará en un informe final que será presentado ante el Consejo Permanente de la OEA.

Unión Europea también estará presente

La Unión Europea (UE) ha sido invitada por el Estado peruano a participar en una misión de observación electoral para estas elecciones generales. Esta misión será liderada por Annalisa Corrado, diputada italiana del Parlamento Europeo. La representante fue recibida por el presidente José María Balcázar.

De acuerdo con la información del equipo de prensa de la misión, la UE desplegará una comitiva de más de 150 observadores de los Estados miembros de la Unión Europea, así como de Noruega y Canadá. Del mismo modo, la misión está dirigida por un equipo central de 10 especialistas en temas electorales. Desde mediados de marzo, cuenta con 50 observadores de largo plazo distribuidos en todos los departamentos del Perú. Días antes de la elección, se sumarán otros 50 observadores de corto plazo, junto con diplomáticos de embajadas europeas, de Noruega y de Canadá, para apoyar la supervisión de la votación, el conteo de votos y la difusión de resultados.

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“Nos adherimos a un estricto código de conducta que garantiza los principios de independencia, neutralidad y no interferencia de la misión. Nuestras conclusiones son independientes tanto de las instituciones de la Unión Europea como de sus Estados miembros. Utilizamos una sólida metodología de observación, probada en más de 200 misiones en 75 países, de acuerdo con la ‘Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional’ de las Naciones Unidas de 2005. Recolectamos y analizamos información objetiva para ofrecer una evaluación pública independiente del proceso electoral”, señalaron.

La misión de observación electoral presentará una declaración preliminar dos días después de las elecciones —el martes 14 de abril, al igual que la misión de la OEA—. Además, publicará un informe final con recomendaciones dos meses después del proceso electoral.

Misiones evidencian la transparencia de los comicios

El especialista en temas electorales Jorge Jaúregui destacó la importancia de las misiones internacionales para garantizar la transparencia de estos comicios, no solo en el día central, sino desde su convocatoria hasta la emisión de resultados.

“La importancia de las misiones de observación electoral esta asociada a la garantía que ofrece el Estado peruano a través de los organismos electorales de la transparencia en la realización de los diferentes actos electorales, tanto ante la sociedad peruana y la comunidad internacional respectivamente. Es importante considerar, que el proceso electoral no consta de la jornada electoral, en tanto esta compuesto por el conjunto de actos electorales que empiezan con la convocatoria a proceso electoral y concluyen con la proclamación de los resultados electorales”, subrayó.

Además, destacó que los informes que emitan estas misiones de observación ayudan a mejorar la calidad democrática en nuestro país. Sin embargo, Jauregui precisó que estos equipos internacionales se enfocan en una labor de observación, más no fiscalización electoral, ya que esta es una competencia del JNE.

“La legislación peruana también establece prohibiciones a los observadores electorales como, por ejemplo, interferir en el desarrollo del proceso electoral, pretender sustituir a los organismos electorales en sus funciones, solicitar información a la administración electoral o desarrollar sesgos a favor de partidos o candidatos”, añadió.