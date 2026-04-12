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Deportes

Partidos de hoy, domingo 12 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de Brasileirao, Premier League y Liga Profesional Argentina.

Programación de los partidos de hoy, domingo 12 de abril. Foto: composición LR/AFP/Deportivo Cali/Corinthians
Programación de los partidos de hoy, domingo 12 de abril. Foto: composición LR/AFP/Deportivo Cali/Corinthians

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 12 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga Profesional Argentina, Categoría Primera A, Brasileirao) y Europa (Premier League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Los futbolistas peruanos verán acción en el extranjero este fin de semana: André Carrillo disputará el clásico paulista entre Corinthians y Palmeiras, mientras que Pedro Gallese volverá al arco con Deportivo Cali. Por otra parte, River y Racing prometen regalarnos un partidazo en el torneo argentino.

PUEDES VER: Atlético Madrid - Barcelona: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por cuartos de final de la Champions League

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Partidos de LaLiga de España HOY

  • Osasuna vs Betis
  • Hora: 7.00 a. m.
  • Canal: DSports, DGo
  • Athletic Club vs Villarreal
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports, DGo

Partidos de la Premier League HOY

  • Sunderland vs Tottenham
  • Hora: 7.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Chelsea vs Manchester City
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Serie A de Italia

  • Parma vs Napoli
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Como vs Inter
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina

  • Newell’s Old Boys vs San Lorenzo
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Racing Club vs River Plate
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en el Brasileirao

  • Fluminense vs Flamengo
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: L1 Max, Premiere, Fanatiz Internacional
  • Corinthians vs Palmeiras
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max, Premiere, Fanatiz Internacional

Partidos de la liga colombiana HOY

  • Millonarios vs Santa Fe
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Win Sports, Fanatiz
  • Deportivo Cali vs Llaneros
  • Hora: 4.10 p. m.
  • Canal: Win Sports, Fanatiz
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