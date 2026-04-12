Partidos de hoy, domingo 12 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 12 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga Profesional Argentina, Categoría Primera A, Brasileirao) y Europa (Premier League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Los futbolistas peruanos verán acción en el extranjero este fin de semana: André Carrillo disputará el clásico paulista entre Corinthians y Palmeiras, mientras que Pedro Gallese volverá al arco con Deportivo Cali. Por otra parte, River y Racing prometen regalarnos un partidazo en el torneo argentino.

Partidos de LaLiga de España HOY

Osasuna vs Betis

Hora: 7.00 a. m.

Canal: DSports, DGo

Athletic Club vs Villarreal

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DSports, DGo

Partidos de la Premier League HOY

Sunderland vs Tottenham

Hora: 7.00 a. m.

Canal: Disney Plus

Chelsea vs Manchester City

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Serie A de Italia

Parma vs Napoli

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Disney Plus

Como vs Inter

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina

Newell’s Old Boys vs San Lorenzo

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Racing Club vs River Plate

Hora: 6.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en el Brasileirao

Fluminense vs Flamengo

Hora: 4.00 p. m.

Canal: L1 Max, Premiere, Fanatiz Internacional

Corinthians vs Palmeiras

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Max, Premiere, Fanatiz Internacional

Partidos de la liga colombiana HOY