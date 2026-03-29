Unión Europea: “En las últimas elecciones de 2021 no detectamos ningún fraude”

Jefa de misión electoral y eurodiputada se encuentra en el Perú realizando reuniones con los candidatos presidenciales e instituciones garantes de los próximos comicios. | Misión electoral UE

Jefa de misión electoral y eurodiputada se encuentra en el Perú realizando reuniones con los candidatos presidenciales e instituciones garantes de los próximos comicios. | Misión electoral UE

A menos de 24 horas de su llegada al Perú, Annalisa Corrado recibió a La República en su centro de operaciones, un hotel en San Isidro. Consultada sobre su agenda de reuniones con candidatos presidenciales y sobre las denuncias infundadas de fraude que este martes parecen reactivarse desde algunas candidaturas, la jefa de la misión electoral de la Unión Europea traza un primer balance del proceso en un clima político marcado por la desconfianza.

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

Alejandro Céspedes García: ¿Cómo avanza su agenda de reuniones con los candidatos?

Annalisa Corrado: Bueno, me parece que va muy bien. Es verdad que son muchos candidatos, pero también son muchas las instituciones que nosotros queremos encontrar, con las que queremos colaborar, y ya hemos empezado. Y además la sociedad civil, la prensa, los embajadores. Es un proceso que prevé muchos encuentros, la posibilidad de enfrentarse, de confrontarse con distintos sujetos, que tienen distintas maneras de ser protagonistas del proceso en su integridad.

Pero el tema es que tenemos personas aquí de largo plazo, ya han llegado hace más de dos semanas, y ahora yo, si es verdad, tengo pocos días hasta el jueves. Hemos concentrado algunas de las reuniones más significativas, pero está claro que la misión está aquí todo el tiempo, así que tenemos todo el tiempo para hacer bien el trabajo que tenemos la responsabilidad de desarrollar. Y cuando vuelva la semana de las elecciones, también estará con nosotros la delegación de los parlamentarios, así que algunos encuentros más importantes se harán también con ellos, en una formación más amplia de nuestra misión.

Alejandro Céspedes García: ¿Qué aporta concretamente la misión de la Unión Europea a estas elecciones?

Annalisa Corrado: Antes que todo, me gustaría subrayar que nosotros estamos aquí porque las instituciones peruanas nos lo han pedido, han pedido a la Unión Europea desplegar esta misión. Así que es un acto de cooperación muy paritario, de respeto recíproco y muy importante para nosotros, para fortalecer las relaciones dentro de la Unión Europea y con países que están fuera de ella. Y la misión, como todas las misiones que desplegamos en el mundo en los últimos 20 años, me parece, está basada en unas metodologías de estándares internacionales y sirve para ponernos a disposición de las instituciones y de la ciudadanía para fortalecer todo el sistema electoral y para ayudar a las instituciones a monitorear con una mirada imparcial, una mirada neutral que no quiere interferir de ninguna manera con el desarrollo de las elecciones, pero sí quiere ser un testigo más de cómo las cosas están yendo.

Así que esto puede, como decir, tener un impacto importante sobre la credibilidad de los resultados.

Alejandro Céspedes García: Ante las acusaciones de fraude, ¿qué pueden afirmar?

Annalisa Corrado: Bueno, en las últimas elecciones nosotros no detectamos ningún fraude, como tampoco las otras organizaciones internacionales y los observadores nacionales que hayan estado aquí. Nuestra metodología no detectó nada distinto de lo que hemos confirmado: un proceso transparente y confiable.

Nuestra metodología, claro, si hay algo, nosotros entregaremos un informe al final del proceso electoral. Normalmente es dos meses después de las elecciones, pero en este caso, como es muy probable que habrá segunda vuelta, será dos meses después de la segunda vuelta. Ahí nosotros pondremos todas nuestras observaciones de todo el recorrido, así como de las leyes electorales, cómo se ha aplicado la relación con los medios de los candidatos, las financiaciones, cómo se ha desarrollado el día de las elecciones.

Tenemos, como decía, una metodología que pone bajo observación todos estos aspectos. Y está claro que en estos meses que estaremos aquí nosotros tendremos relaciones lo más buenas posible con todos los institutos nacionales que tengan que garantizar que este recorrido irá bien y estamos a disposición para hablar de todo el recorrido todo el tiempo. Pero nosotros no intervenimos, y al final se encontrará nuestra evaluación de cómo han ido todos estos aspectos y además tendremos la posibilidad de escribir unas propuestas, recomendaciones, para mejorar este sistema, para que sea más transparente, más funcional, más eficaz y que la gente tenga más confianza en cómo se desarrolla.

Por ejemplo, la última vez hicimos varias propuestas, varias recomendaciones, y en esta vuelta muchas de estas se han aprobado.

Alejandro Céspedes García: ¿Qué recomendaron?

Annalisa Corrado: Por ejemplo, prolongar el horario de la jornada donde se pueda votar. Y ceder el padrón seis meses antes del día electoral en lugar de un año antes.

Alejandro Céspedes García: Porque dicen que hay muertos que votan.

Annalisa Corrado: Para evitar ese tipo de acusaciones. Sí, para evitar ese tipo de acusaciones, que sabemos que son muy malas.

Sí, sí. Bueno, también ha pasado que ahora se va a permitir votar con el DNI vencido. Eso lo hemos hablado justo hace una semana y media con el Jurado Nacional Electoral. Porque es un tema bastante importante, porque son más de un millón los votantes que tienen este problema. Porque los tiempos para renovar los DNI son largos y no da tiempo.

Así que han dado la posibilidad de votar sin tener el nuevo documento. Y nos parece que esto garantiza que toda la población pueda votar, que ejerza su derecho.

Pero solo la vestidura oficial de la misión, con el despliegue de los 50 observadores, ha empezado el último martes.

Alejandro Céspedes García: ¿Qué recogen de los candidatos?

Annalisa Corrado: Bueno, nosotros hablamos también con ellos de los retos que ven en el recorrido electoral. Por ejemplo, si ven que hay problemas con los mecanismos de financiación o de transparencia, o si ven que hay algo que no garantice una igual posibilidad de presentarse a la población, recogemos las inquietudes.

Sí, eso, para ver cómo se desarrolla. Y también pedimos cómo se está desarrollando el proceso, en qué están invirtiendo más, para tener también nuestra idea más amplia de lo que está pasando.

Pero, sobre todo, acogemos eventuales inquietudes para tener un cuadro más amplio posible de cómo después las reglas, las líneas marcadas, se viven por parte de los protagonistas. Si, cayendo al suelo, hay dificultades.

Alejandro Céspedes García: ¿Cómo están desplegados en el país?

Annalisa Corrado: Bueno, estamos en todas las regiones. Ahora, con los 50 que hemos desplegado el último martes, estamos una pareja en cada región del Perú. Así que tenemos todo el territorio cubierto.

Y allá ellos están ya teniendo relaciones con otros observadores, con los fiscales, con todas las personas de referencia de las distintas instituciones. Están haciendo redes para tener una posibilidad de monitorear mucho más de lo que ven directamente, con las relaciones con los otros actores. Y la semana de las elecciones, en abril, y si será, pero creo que sí, en junio llegarán otros 50 para fortalecer estas parejas, y más 35 que serán de las embajadas de los países miembros de la Unión Europea.

Y también llegarán los diputados, eurodiputados, mis colegas con la delegación del Parlamento, que son otros siete. Así que al final, en las semanas de las elecciones, seríamos como 150 personas distribuidas en todo el territorio. Y también en los sitios más alejados.

Dedicados, como decir. Pero, como decía, no son solo las personas que enviamos nosotros, sino también la relación que en esta semana, como nosotros aquí estamos encontrando los varios actores, también la prensa, las ONG, la ciudadanía que se ocupa de la democracia, otros actores. Ellos están replicando a niveles locales este tipo de enlazamiento, de construcción de relaciones, de manera que las informaciones puedan circular.

Alejandro Céspedes García: ¿Qué pasa cuando se desconocen resultados?

Annalisa Corrado: Bueno, claramente es un reto para la democracia y la estabilidad de las instituciones y la posibilidad de desarrollar recursos virtuosos para el país, para salir de los problemas que tiene, con más estabilidad. Claro que uno de los objetivos de nuestra misión es desactivar este tipo de narrativa, en el sentido de que, si nosotros recogemos que todo está yendo bien, que el día se ha desarrollado bien, que cómo se ha llegado a este día se ha desarrollado bien, es un soporte a las instituciones para desactivar este tipo de acusaciones.

Si todo ha ido bien, claro.

Alejandro Céspedes García: Sobre las fake news.

Annalisa Corrado: Nuestro rol es intentar que las evaluaciones sean lo más transparentes, creíbles y posibles para que estos tipos de narrativas, si son falsas, no puedan llegar a destruir la seguridad y la tranquilidad del país.

Alejandro Céspedes García: Un mensaje final.

Annalisa Corrado: Bueno, yo me auguro que puedan, en estas semanas que faltan para el día de las elecciones, encontrar con facilidad informaciones para llegar a una votación con conocimiento, informados.

Bueno, para poder ejercer un derecho que también es un poder, porque en las democracias las personas tienen el poder de cambiar las cosas. Así que llegar a ese día con el conocimiento, con la confianza de que es un derecho que tiene un poder, es lo más importante para la participación.

Y esto espero que también con nuestra contribución pueda ser más fácil lograrlo. Y, si puede ser, lo que nosotros siempre decimos es que participar es una forma de libertad también y que no es verdad que nunca las cosas pueden cambiar, que la gente tiene este poder. Es importante que lo ejerza.