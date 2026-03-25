Candidato asegura que indultará a Fernando Olivera si César Acuña lo mete a prisión: "Lo prometo, Popy"
Herbert Caller en su intervención en el debate presidencial dijo que indultaría a Fernando Olivera si era preso por "decirle sus verdades a la mafia". Esto en relación a la denuncia anunciada por César Acuña por presunta difamación.
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Herbert Caller, del Partido Patriótico del Perú, señaló que indultaría a Fernando Olivera si este es condenado por el presunto delito de difamación. Esto debido a la denuncia que interpondrá César Acuña en su contra por los dichos del candidato del Frente Esperanza durante el debate presidencial del lunes 23 de marzo.
“Derogar esas leyes procrimen, pero sobretodo enfocarnos en las mafias. Estas mafias que cuando les dicen la verdad actúan y lo quieren meter preso a Popy. Yo me comprometo, Popy, que te indultaré si te sentencian a la cárcel, yo lo prometo va a ser así”, señaló durante su intervención en el bloque de lucha contra la inseguridad ciudadana.