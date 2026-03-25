HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Debate presidencial 2026: tercera fecha
EN VIVO | Debate presidencial 2026: tercera fecha     EN VIVO | Debate presidencial 2026: tercera fecha     EN VIVO | Debate presidencial 2026: tercera fecha     
EN VIVO

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

Política

Candidato asegura que indultará a Fernando Olivera si César Acuña lo mete a prisión: "Lo prometo, Popy"

Herbert Caller en su intervención en el debate presidencial dijo que indultaría a Fernando Olivera si era preso por "decirle sus verdades a la mafia". Esto en relación a la denuncia anunciada por César Acuña por presunta difamación.

Cesar Acuña y Fernando Olivera fueron mencionados en la tercera fecha del debate.
Cesar Acuña y Fernando Olivera fueron mencionados en la tercera fecha del debate.

Herbert Caller, del Partido Patriótico del Perú, señaló que indultaría a Fernando Olivera si este es condenado por el presunto delito de difamación. Esto debido a la denuncia que interpondrá César Acuña en su contra por los dichos del candidato del Frente Esperanza durante el debate presidencial del lunes 23 de marzo.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Derogar esas leyes procrimen, pero sobretodo enfocarnos en las mafias. Estas mafias que cuando les dicen la verdad actúan y lo quieren meter preso a Popy. Yo me comprometo, Popy, que te indultaré si te sentencian a la cárcel, yo lo prometo va a ser así”, señaló durante su intervención en el bloque de lucha contra la inseguridad ciudadana.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR
Notas relacionadas
Debate presidencial 2026 EN VIVO: Keiko, Jorge Nieto y otros 10 candidatos responderán preguntas de la ciudadanía

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Keiko, Jorge Nieto y otros 10 candidatos responderán preguntas de la ciudadanía

LEER MÁS
Jorge Nieto confronta a Keiko Fujimori: "Ha hecho mucho daño, usted gobierna desde el Congreso"

Jorge Nieto confronta a Keiko Fujimori: "Ha hecho mucho daño, usted gobierna desde el Congreso"

LEER MÁS
Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto EN VIVO: debaten sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto EN VIVO: debaten sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jorge Nieto confronta a Keiko Fujimori: "Ha hecho mucho daño, usted gobierna desde el Congreso"

Jorge Nieto confronta a Keiko Fujimori: "Ha hecho mucho daño, usted gobierna desde el Congreso"

LEER MÁS
Debate presidencial 2026 EN VIVO: Keiko, Jorge Nieto y otros 10 candidatos responderán preguntas de la ciudadanía

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Keiko, Jorge Nieto y otros 10 candidatos responderán preguntas de la ciudadanía

LEER MÁS
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

LEER MÁS
Ayacucho: Transportistas lanzan basura a Wilfredo Oscorima y gobernador tuvo que irse resguardado

Ayacucho: Transportistas lanzan basura a Wilfredo Oscorima y gobernador tuvo que irse resguardado

LEER MÁS
Ronald Atencio: "Keiko Fujimori es una digna representante de las organizaciones criminales del país"

Ronald Atencio: "Keiko Fujimori es una digna representante de las organizaciones criminales del país"

LEER MÁS
Contraloría devolvió a la FAP el expediente de compra de 24 cazas por estar incompleto

Contraloría devolvió a la FAP el expediente de compra de 24 cazas por estar incompleto

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Keiko, Jorge Nieto y otros 10 candidatos responderán preguntas de la ciudadanía

Candidato asegura que indultará a Fernando Olivera si César Acuña lo mete a prisión: "Lo prometo, Popy"

Juca de Oliveira muere a los 91 años: famoso actor de ‘Avenida Brasil’ y ‘El clon’ estuvo internado por neumonía

Política

Jorge Nieto confronta a Keiko Fujimori: "Ha hecho mucho daño, usted gobierna desde el Congreso"

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Keiko, Jorge Nieto y otros 10 candidatos responderán preguntas de la ciudadanía

Debate presidencial 2026: Keiko Fujimori le dice a Mesías Guevera que lo va a "ghostear" y este responde que la va a "papear"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Keiko, Jorge Nieto y otros 10 candidatos responderán preguntas de la ciudadanía

Candidato asegura que indultará a Fernando Olivera si César Acuña lo mete a prisión: "Lo prometo, Popy"

Debate presidencial 2026: Keiko Fujimori le dice a Mesías Guevera que lo va a "ghostear" y este responde que la va a "papear"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025