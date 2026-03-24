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Reportera de Exitosa denuncia a alcalde de Pacora por retenerla contra su voluntad en una minivan

Según el acta de denuncia policial, el alcalde José Sipión Bornaz, afiliado al partido Podemos Perú, habría bloqueado el paso de la reportera entrelazando sus brazos con su jefe de Imagen para evitar que baje del vehículo.

José Luis Sipión Bornaz, alcalde distrital de Pacora, es denunciado por Antuanné Bravo Díaz, reportera del medio Exitosa.
José Luis Sipión Bornaz, alcalde distrital de Pacora, es denunciado por Antuanné Bravo Díaz, reportera del medio Exitosa. | Composición: Jazmin Ceras

La periodista Rosa Antuanné Bravo Díaz, reportera de Exitosa, denunció formalmente al alcalde del distrito de Pacora, José Sipión Bornaz, afiliado al partido Podemos Perú, por el presunto delito contra la libertad personal. El incidente ocurrió la tarde del 23 de marzo, luego de que la reportera aceptara un traslado desde Zaña hacia Chiclayo, debido a una falta de transporte público tras cubrir una actividad oficial en el colegio San Nicolás de Tolentino.

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Según declara la periodista, ella viajaba junto a su colega Rosa María Loro Galán y el equipo del alcalde. Sin embargo, al llegar a Chiclayo solo su compañera logró bajar, a pesar de que Antuanné también le solicitó al funcionario que detuviera la unidad para que pudiera descender, pero su pedido fue ignorado. En lugar de permitirle bajar, el vehículo continuó su marcha hacia la urbanización Santa Victoria. La periodista mencionó que, en ese momento, el alcalde manifestó explícitamente que ella no bajaría de la minivan. “Al momento en que yo agarro mis cosas para descender de la unidad, él entrelaza los brazos con su jefe de imagen y dice: ‘ella no va a bajar, ella se queda’. Entonces, el vehículo comenzó a andar y se cerró la puerta”, señaló vía Exitosa.

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La retención se prolongó hasta que la unidad se detuvo frente a un restaurante en Santa Victoria. Tras lograr bajar del vehículo, la periodista indicó que el alcalde la invitó a almorzar, pero ella se negó a acompañarlo. Ante esa situación, el funcionario Sipión Bornaz le ordenó a uno de sus trabajadores “persíguela que no se vaya”, según se indica en el acta.

En comunicación con La República, la periodista expresó que sintió incomodidad porque el alcalde insistía en que ella se quedara para almorzar con él y que intentó agarrarla del brazo, a pesar de que ella le había reiterado que no se quedaría con él. Esta situación se desarrolló en los exteriores del restaurante.

Tras los hechos, la periodista acudió a la Comisaría César Llatas Castro para formalizar la denuncia por el presunto atentado contra su libertad personal. "Han sido momentos muy incómodos, tengo recuerdos muy vagos", declaró. El general de la PNP, Luis Bolaños, también se pronunció ante lo sucedido y señaló que el alcalde Sipión Bornaz podría ser detenido si se determina responsabilidad.

La periodista indicó que está a la espera de las cámaras de seguridad para recopilar aún más información. Asimismo, señaló que aún espera que se comuniquen con ella para brindar su testimonio y puedan iniciar con la investigación tras haber realizado la denuncia. Adicionalmente, comentó para este medio que fue a la comisaría para solicitar la ampliación de la denuncia.

La Municipalidad Distrital de Pacora se pronuncia ante la denuncia contra el alcalde

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Pacora emitió un comunicado oficial en el que el alcalde José Sipión Bornaz niega de manera rotunda haber ejercido cualquier tipo de coacción o restricción a la libertad contra Antuanné Bravo Díaz. Según la versión de la autoridad, el traslado de la denunciante y su acompañante desde el distrito de Zaña hacia Chiclayo fue un "gesto de cortesía y apoyo" y asegurando que el ambiente durante todo el trayecto fue de absoluto respeto y cordialidad, según se indica en el comunicado.

En el mensaje de la Municipalidad se indica que el vehículo realizó las paradas solicitadas y que la ciudadana descendió por su propia voluntad. Asimismo, el comunicado señala que el personal municipal presente en la unidad actuará como testigo presencial para acreditar la veracidad de los hechos. El burgomaestre también manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones que el Ministerio Público o la Policía Nacional consideren necesarias para esclarecer la situación.

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