HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Debate Presidencial 2026: primera jornada del ciclo
EN VIVO | Debate Presidencial 2026: primera jornada del ciclo     EN VIVO | Debate Presidencial 2026: primera jornada del ciclo     EN VIVO | Debate Presidencial 2026: primera jornada del ciclo     
¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador
¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     ¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     ¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     
EN VIVO

🚨EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026: CANDIDATOS y sus propuestas de cara a las ELECCIONES #las10deldía

Política

Álex Gonzales muestra planillón de supuestas denuncias contra López Aliaga: "Usted está imputado"

El candidato del Partido Demócrata Verde señaló que Rafael López Aliaga dejó a Lima como "potencia mundial del crimen". El líder de Renovación Popular optó por no responderle durante el debate presidencial.

Alex Gonzales se refirió a la reciente denuncia contra Rafael López Aliaga
Alex Gonzales se refirió a la reciente denuncia contra Rafael López Aliaga

El candidato presidencial Álex Gonzales usó el debate presidencial para mostrar un planillón donde dijo que estaban todas las denuncias contra Rafael López Aliaga y le pidió absolver esta situación en lugar de estar ofreciendo algo al país en referencia a su candidatura.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Aquí les presento la lista interminable de denuncias ante el Ministerio Público y ante el Poder Judicial que tienen un nombre, el señor López Aliaga. Antes que ofrecerle algo al país debe absolver su situación”, señaló durante su intervención.

TE RECOMENDAMOS

DEBATE PRESIDENCIAL 2026: TODO LO QUE NECESITAS SABER | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

El candidato de Renovación Popular señaló que no le respondería; sin embargo, Gonzales volvió a referirse a él, esta vez sobre la reciente denuncia que le aperturó la Fiscalía. “Señor López Aliaga, usted está imputado por el Ministerio Público por los 4.000 millones de soles por los bonos. Nos dejó Lima potencia mundial del crimen”, agregó.

La denuncia a la que hace mención Álex Gonzales es la investigación preliminar por el presunto delito de colusión y negociación incompatible por supuestamente haber endeudado a la Municipalidad de Lima (MML) con S/4.000 millones, de manera “ilegal” e “irregular”, durante su gestión como alcalde.

Notas relacionadas
Debate Presidencial EN VIVO HOY, lunes 23 de marzo: once candidatos cara a cara lanzan sus propuestas

Debate Presidencial EN VIVO HOY, lunes 23 de marzo: once candidatos cara a cara lanzan sus propuestas

LEER MÁS
Rafael López Aliaga llega tarde al debate presidencial y no aparece en la fotografía oficial

Rafael López Aliaga llega tarde al debate presidencial y no aparece en la fotografía oficial

LEER MÁS
Debate Presidencial 2026: candidatos de la primera fecha y los tiempos que tendrá cada uno

Debate Presidencial 2026: candidatos de la primera fecha y los tiempos que tendrá cada uno

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Debate Presidencial EN VIVO HOY, lunes 23 de marzo: once candidatos cara a cara lanzan sus propuestas

Debate Presidencial EN VIVO HOY, lunes 23 de marzo: once candidatos cara a cara lanzan sus propuestas

LEER MÁS
EN VIVO Debate Presidencial Perú 2026: candidatos responden la pregunta ciudadana como parte del segundo bloque

EN VIVO Debate Presidencial Perú 2026: candidatos responden la pregunta ciudadana como parte del segundo bloque

LEER MÁS
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales Perú 2026?

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Fernando Olivera: "Acuña usted lidera una organización criminal (....) su fortuna se hizo con los Sánchez Paredes"

Fernando Olivera: "Acuña usted lidera una organización criminal (....) su fortuna se hizo con los Sánchez Paredes"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga llega tarde al debate presidencial y no aparece en la fotografía oficial

Rafael López Aliaga llega tarde al debate presidencial y no aparece en la fotografía oficial

LEER MÁS
Hermanos Sánchez Paredes: ¿quiénes son y por qué su juicio por lavado de activos duró 16 años?

Hermanos Sánchez Paredes: ¿quiénes son y por qué su juicio por lavado de activos duró 16 años?

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EN VIVO Debate Presidencial Perú 2026: candidatos responden la pregunta ciudadana como parte del segundo bloque

Fiscalía de Brasil avala, por primera vez, la prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión

Álex Gonzales muestra planillón de supuestas denuncias contra López Aliaga: "Usted está imputado"

Política

EN VIVO Debate Presidencial Perú 2026: candidatos responden la pregunta ciudadana como parte del segundo bloque

Fernando Olivera: "Acuña usted lidera una organización criminal (....) su fortuna se hizo con los Sánchez Paredes"

Wolfgang Grozo: 4 de sus 6 candidatos a diputados por Arequipa no viven ni trabajan en la región

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Álex Gonzales muestra planillón de supuestas denuncias contra López Aliaga: "Usted está imputado"

Álex Gonzales increpa a RLA: "Nos dejó a Lima como potencia mundial del crimen"

Rafael López Aliaga llega tarde al debate presidencial y no aparece en la fotografía oficial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025