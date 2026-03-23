El candidato presidencial Álex Gonzales usó el debate presidencial para mostrar un planillón donde dijo que estaban todas las denuncias contra Rafael López Aliaga y le pidió absolver esta situación en lugar de estar ofreciendo algo al país en referencia a su candidatura.

“Aquí les presento la lista interminable de denuncias ante el Ministerio Público y ante el Poder Judicial que tienen un nombre, el señor López Aliaga. Antes que ofrecerle algo al país debe absolver su situación”, señaló durante su intervención.

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El candidato de Renovación Popular señaló que no le respondería; sin embargo, Gonzales volvió a referirse a él, esta vez sobre la reciente denuncia que le aperturó la Fiscalía. “Señor López Aliaga, usted está imputado por el Ministerio Público por los 4.000 millones de soles por los bonos. Nos dejó Lima potencia mundial del crimen”, agregó.

La denuncia a la que hace mención Álex Gonzales es la investigación preliminar por el presunto delito de colusión y negociación incompatible por supuestamente haber endeudado a la Municipalidad de Lima (MML) con S/4.000 millones, de manera “ilegal” e “irregular”, durante su gestión como alcalde.