Gabineteando, por Mirko Lauer

Todos los que han recibido la oferta de un ministerio lo están pensando dos veces. No es para menos. José María Balcázar está barajando algunos nombres de cierta importancia, pero su figura presidencial aparece cada día más complicada. Además, el tiempo disponible es corto para hacer una gestión realmente destacada, o incluso razonable.

El grado de influencia de diversas ramas de la izquierda en Balcázar no está dilucidado del todo. Él ha tomado decisiones que lo alejan de ella, pero al mismo tiempo ha estado manteniendo con ella escurridizas relaciones que podrían afectar su manejo del día a día presidencial. Por ejemplo, el haberse dejado rondar por un prófugo como Vladimir Cerrón.

Una cuestión con estos presidentes instantáneos es la amplitud de su círculo de relaciones políticas. En cuestión de gabinetes, se nombra a quien se conoce, personal o socialmente. Esa es una de las cosas que le abre la puerta al compinche, sin considerar adónde puede llevar eso. Fue una de las cosas que hundieron a Pedro Castillo.

En este tema, hasta ahora Balcázar no ha pronunciado nombres inverosímiles o inconvenientes. Incluso ha picado alto al haber ofrecido el premierato a Hernando de Soto y la cartera de Salud a Luis Solari. Ambos todavía lo están pensando. Sin duda, están esperando a ver qué otros han recibido invitaciones a un nuevo gabinete.

Formar un Ejecutivo no es tarea fácil. A veces, una sola manzana podrida puede llevarse de encuentro todo un gabinete. Balcázar cree en las carteras clave y ha mantenido a la titular del MEF. No sabemos si hace intentos para rescatar al ex titular de Torre Tagle y su renuncia irrevocable. Tampoco hay mucho que salvar en lo recibido de Jerí.

Al focalizar su gestión en seguridad, economía y elecciones, el nuevo presidente ha definido un tema donde todo marcha mal y los cambios son indispensables; un tema donde las cosas van bastante bien y no son necesarios los cambios; y un tema donde las cosas están, por definición, fuera del alcance de la presidencia.

Los nuevos gabinetes siempre producen algunas voces descontentas, y este no va a ser la excepción. Poca gente ilustre y con fama de eficiente acepta un cargo tan expuesto en las actuales circunstancias. Balcázar es un político impredecible, y el Congreso está manejado por personas en las que no se puede confiar.