Defensor del matrimonio infantil e investigado por corrupción: así informan medios extranjeros asunción de José María Balcázar

"Todo el mundo tiene relaciones (sexuales). Profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también", declaró José María Balcázar Zelada en 2023 cuando era congresista. En su momento, esta frase causó indignación ciudadana y hasta rechazo del Ministerio de la Mujer. Ahora, tras ser designado como presidente del Perú, lo dicho regresa al ojo público y se expande a nivel internacional.

BBC, CNN, France 24, O Globo, El Universal, Clarín, EFE. No importa el idioma, sus palabras se repiten y marcan la percepción de Balcázar Zelada a nivel mundial.

En los titulares presentan al nuevo presidente peruano como "defensor del matrimonio infantil" e "investigado por presunta corrupción". En las notas, a la frase antes mencionada, se le suma esta otra: "Las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al desarrollo psicológico de la mujer".

BBC: "El polémico nuevo presidente de Perú"

Para la BBC se trata de "el polémico nuevo presidente de Perú, defensor del matrimonio infantil y acusado de corrupción".

En la nota resaltan su sorpresa por el hecho de que Balcázar no considere "difícil gobernar un país" cuando, en realidad, el contexto social y político no augure un mandato sencillo para él.

Mencionan también, además de sus expresiones a favor del matrimonio infantil, que "está acusado de acceder a votar a favor del archivo de la acusación contra Benavides en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso a cambio de que esta promoviera el archivo de sus procesos penales en Lambayeque".

Con esos antecedentes, el medio británico no "descarta sorpresas para Balcázar ni para el país" hasta la elección del nuevo presidente del Perú en las Elecciones de junio 2026.

CNN: "El nuevo presidente de Perú que justifica el matrimonio infantil"

El medio norteamericano CNN no toma una postura distinta, pero sí especifica los casos presuntamente irregulares en los que el mandatario se ha visto involucrado.

Al igual que el anterior, menciona que Balcázar tiene "un historial de acusaciones e investigaciones por presuntos ilícitos" y que "fue expulsado por el Colegio de Abogados de la región de Lambayeque por presunta apropiación de fondos y otras acusaciones cuando fue su decano".

También, indican que "cuando se desempeñó como juez de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, Balcázar fue expulsado por anular sentencias que ya estaban en firme. El Consejo Nacional de la Magistratura concluyó en 2011 que Balcázar “no cumple con los estándares esperados”".

Añaden que "en abril de 2025, el Ministerio Público lo denunció como presunto responsable de cohecho (sobornos) por una denuncia en la que una funcionaria de la fiscalía habría ofrecido “favores de naturaleza ilícita” para el sobreseimiento de un proceso penal en Lambayeque a cambio de un voto a favor de archivar una denuncia, cuando era integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso".

A su vez, resaltan que se trata de "la persona de mayor edad en asumir el cargo en la historia de Perú" con sus 83 años.

Frances 24: "Balcázar enfrenta un mandato estrecho pero crítico"

Desde Francia, el panorama no fue diferente. Frances 24 mencionó que el jefe de Estado tiene acusaciones por presunta "prevaricación, fraude, estafa, suplantación de identidad y cohecho" y que "enfrenta un mandato estrecho pero crítico".

Sumado a las investigaciones mencionadas por la BBC y CNN, Frances 24 añade a ello que por la supuesta apropiación de fondos, cuando fue decano del Ilustre Colegio de Abogados de la región norteña de Lambayeque (ICAL).

"La Fiscalía presentó una acusación en la que solicitó un año de pena suspendida y reparación civil al ICAL por más de 90.000 dólares, alegando que Balcázar no bancarizó ingresos del colegio y, en cambio, los depositó en cuentas personales", indicó.

Agrega que "en 2024, Balcázar presentó un dictamen modificado de una propuesta de la pastora evangélica y congresista María Jáuregui que llevó a que se retire la obligación del uso del lenguaje inclusivo en todas las instituciones del Estado".

EFE: "El octogenario izquierdista"

La agencia internacional de noticias, EFE, hizo alusión a las investigaciones, pero no ahondó en ellas. En su lugar, se enfocó en el primer discurso de Balcázar como presidente y la actitud de Fuerza Popular tras su victoria en la votación congresal.

EFE indica que el jefe de Estado aseguró estar "sumamente motivado" para enfrentar el cargo y que consideró que el país ya no está en "tiempos para pelear". Además, reprodujeron íntegra la siguiente cita: "Aquí ya no hay derechas ni izquierdas, eso ya no tiene ningún tipo de sustento», acotó antes de remarcar que «hay que ponerse a trabajar".

Sobre Keiko Fujimori, citaron su pronunciamiento por redes sociales, espacio en el que consideró que se "la democracia está en peligro". y que se ha permitido "que la izquierda radical vuelva a gobernar".

O Globo: "Controversias públicas y declaraciones controvertidas"

O Globo, medio brasileño, tampoco se distancio de las posturas editoriales anteriores. Manifestaron que se trata de un presidente con "controversias públicas y declaraciones controvertidas".

La cobertura optó por presentar el panorama político sobre el que Balcázar deberá gobernar. Mencionan que viniendo de un partido de izquierda en un Congreso con mayoría de derecha como partido de Renovación Popular o Fuerza Popular, "los cambios radicales tienden a ser limitados, más aún con un mandato de sólo cinco meses".

Anotaron que el presidente de "tendrá que conducir elecciones cruciales en el país, y necesitará el apoyo político de partidos de centroderecha".

El Universal: "Balcázar se declara independiente"

Del mismo modo, El Universal de México se centró más en el escenario que le espera a Balcázar que en sus investigaciones.

"(Balcázar) afirmó que es independiente y que no tiene partido político, en referencia a que no pertenece a las filas del partido marxista Perú Libre"

Añadieron que el mandatario mencionó que iniciará una rueda de diálogo con los partidos y gremios en busca de consenso. Además, que planea dejar a algunos ministros en sus carteras porque en una primera revisión observa que van realizando un buen trabajo.

El Clarín: "Polémica postura sobre el matrimonio infantil y un oscuro pasado en la Justicia"

Desde El Clarín mencionaron que Balcázar "no está libre de polémicas" y mencionan sus ya conocidas investigaciones.