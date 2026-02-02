Ruth Luque plantea que el Estado otorgue pensión de orfandad a hijos de padres asesinados en protestas

Luque aseguró que Puno es el referente en la defensa de la democracia. Créditos: Liubomir Fernández / La República.

Luque aseguró que Puno es el referente en la defensa de la democracia. Créditos: Liubomir Fernández / La República.

Los 21 asesinatos en Puno durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte dejaron al menos 20 huérfanos. La congresista y candidata al Senado por el partido Ahora Nación, Ruth Luque, sostuvo que el Estado tiene que hacerse cargo de quienes perdieron a sus padres otorgándoles asistencia económica por orfandad.

“Actualmente ya existe una ley para hijos de líderes indígenas asesinados. Lo que se tiene que hacer es extender este beneficio a quienes perdieron a sus padres durante las protestas contra Dina Boluarte. Ya se encaminó una iniciativa sobre el particular pero no hubo voluntad política en reconocer los daños que hicieron las fuerzas armadas”, dijo Luque.

Consideró que la subvención económica es solo una parte de todo un plan integral de reparaciones que debe abordarse como política pública porque es el Estado, el que, a través de las Fuerzas Armadas, reprimió a la ciudadanía violando al derecho a la vida que prescribe la Constitución.

“Sin embargo, la mayor exigencia en este momento es que los principales responsables, incluida Dina Boluarte, terminen en la cárcel como cualquier otro criminal”, precisó.

No obstante, consideró que para que la justicia llegue se necesita tener mayoría en la cámara de Senadores y Diputados porque solo de esa manera se lograría incluso lograr reparaciones colectivas para las regiones afectadas y estigmatizas.

De otro lado, Luque aseguró que Puno es el referente en la defensa de la democracia, por lo tanto, en esta región se debería llevar el debate presidencial para que los candidatos digan cómo pretenden reformar el país desde el altiplano puneño.