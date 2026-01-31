Tomás Aladino Gálves sí fue elegido como fiscal de la Nación, pero en septiembre de 2025

LO FALSO:

Tomás Aladino Gálves fue elegido como fiscal de la Nación en enero de 2026.

LO VERDADERO:

La imagen corresponde a una publicación originalmente realizada por el medio Perú Informa el 22 de septiembre de 2025, el mismo día en que Gálvez fue nombrado fiscal de la Nación interino mediante la Resolución N.º 2958‑2025‑MP‑FN, tras la suspensión del cargo de fiscal de la Nación de Delia Espinoza por la JNJ.

En el contexto de la inestabilidad institucional, tras la suspensión e inhabilitación de Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se produjo una sucesión interina que culminó con la designación de un nuevo titular del Ministerio Público. En ese marco se difundió en redes sociales una imagen que anuncia como noticia de último minuto la designación de Tomás Aladino Gálvez como fiscal de la Nación; la publicación tiene como fecha el 28 de enero de 2026. Sin embargo, esta imagen fue sacada de contexto, ya que corresponde a una publicación originalmente realizada el 22 de septiembre de 2025 y fue reutilizada posteriormente sin precisar su fecha ni su contexto original.

El contenido que motivó esta verificación fue difundido en X, TikTok y Facebook, donde en esta última red social alcanzó más de 600 reacciones, 240 comentarios y más de 300 compartidos.

Publicación del 28 de enero de 2026 que informa como noticia de último minuto la elección de Tomás Aladino Gálvez como fiscal de la Nación. Fotocaptura: Facebook.

Tomás Aladino Gáves fue nombrado fiscal de la Nación interino el 22 de septiembre de 2025

Delia Espinoza dejó el cargo de fiscal de la Nación tras ser suspendida por seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el 19 de septiembre de 2025, en el marco de un proceso disciplinario vinculado al acto de no acatar la orden de reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. La medida dejó al Ministerio Público sin titular y generó un vacío de liderazgo que activó el mecanismo de sucesión interina previsto en la normativa del Ministerio Público.

De acuerdo al artículo 24 del Decreto Legislativo N.º 052, Ley Orgánica del Ministerio Público:

Artículo 24.- Reemplazante del Fiscal de la Nación. En los casos de impedimento, enfermedad, duelo, ausencia temporal y vacaciones del Fiscal de la Nación, asumirá sus funciones el que deba reemplazarlo en el turno siguiente, hasta que el titular las reasuma.

Según el Acuerdo N.º 3554, de fecha 5 de septiembre de 2014, adoptado por la Junta de Fiscales Supremos, el reemplazante del Fiscal de la Nación es el Fiscal Supremo más antiguo de la Junta de Fiscales Supremos.

Debido a la normativa expuesta, Pablo Sánchez Velarde asumió de forma interina el cargo de Fiscal de la Nación, al ser el fiscal supremo de mayor antigüedad. Su designación como Fiscal de la Nación interino y como fiscal supremo titular de la Primera Fiscalía Suprema Penal quedó registrada en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 2956‑2025‑MP‑FN, de fecha 20 de septiembre de 2025.

Sin embargo, Sánchez declinó asumir la jefatura del Ministerio Público, lo que obligó a la Junta de Fiscales Supremos a elegir a un nuevo interino en una sesión extraordinaria llevada a cabo el 22 de septiembre de 2025, donde fue designado Tomás Aladino Gálvez Villegas como fiscal de la Nación interino mediante la Resolución N.º 2958‑2025‑MP‑FN, decisión que oficializó su llegada al frente del Ministerio Público.

Ahora, tras analizar la publicación que motivó esta verificación, se detectó que la imagen tenía una marca de agua perteneciente al medio noticioso Perú Informa. Tras llevar a cabo una búsqueda en su página oficial, se comprobó que la imagen fue publicada originalmente por el medio el 22 de septiembre de 2025, el mismo día en que se designó a Gálvez como fiscal de la Nación.

Conclusión

En síntesis, la imagen que circula en redes sociales en la que se anuncia como noticia de último minuto del 28 de enero de 2026 la designación de Tomás Aladino Gálvez como fiscal de la Nación ha sido sacada de contexto. Esta verificación comprobó que el contenido corresponde a una publicación originalmente realizada por el medio Perú Informa el 22 de septiembre de 2025, el mismo día en que Gálvez fue nombrado fiscal de la Nación interino mediante la Resolución N.º 2958‑2025‑MP‑FN, tras la suspensión del cargo de fiscal de la Nación de Delia Espinoza por la JNJ. Por lo tanto, es falso que la imagen corresponda a una designación o anuncio reciente del 28 de enero de 2026.

