Rechazan pedido de Zhihua Yang para aplazar entrega de hidroeléctrica hasta 2029

Ministerio de Energía y Minas niega aplazamiento de entrega de proyecto Pachachaca N°2 a empresario chino Zhihua Yang. Foto: composición LR | Jose Jerí | Zhihua Yang | Hidroeléctrica Pachachaca 2

Ministerio de Energía y Minas niega aplazamiento de entrega de proyecto Pachachaca N°2 a empresario chino Zhihua Yang. Foto: composición LR | Jose Jerí | Zhihua Yang | Hidroeléctrica Pachachaca 2

El Director General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Cristóbal Munguía Chipana, comunicó al gerente de Hidroeléctrica América, el ciudadano chino Zhihua Yang, que el organismo resolvió rechazar la solicitud para ampliar el plazo de entrega del proyecto Pachachaca 2, en Apurímac.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En 2023, Zhihua Yang ganó el contrato de concesión de la hidroeléctrica Pachachaca 2, comprometiéndose a iniciar la producción de energía eléctrica el primero de mayo de 2026. Sin embargo, reportes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), comunicaron al Ministerio de Energía y Minas que Hidroeléctrica América no había avanzado con las obras y que incumpliría con el cronograma establecido.

TE RECOMENDAMOS ANALIZAMOS LAS ENCUESTAS + JOSÉ JERÍ Y LAS ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Osinergmin también informó que la empresa del chino Zhihua Yang tampoco había presentado una solicitud para ampliar el plazo de la entrega de Pachachaca 2, por lo que se desconocía el futuro del proyecto.

Repentinamente, el 23 de diciembre de 2025, Zhihua Yang finalmente pidió el aplazamiento de la puesta en servicio de la hidroeléctrica el 15 de junio de 2029, tres años más de lo establecido en el contrato.

Por coincidencia, tres días después, el 26 de diciembre, el presidente José Jerí sostuvo un encuentro clandestino en el chifa “Xin Yan”, ubicado en el segundo piso de un edificio de la avenida San Luis, en San Borja, de propiedad del empresario chino.

“Me dirijo a usted con relación al documento de referencia, a través del cual se evalúa la solicitud presentada por Hidroeléctrica América S.A.C., que comprende la prórroga del plazo de ejecución del proyecto, la renovación de la carta fianza y la solicitud de reunión”, señala el director general de Electricidad, Cristóbal Munguía Chipana al empresario Zhihua Yang.

“Al respecto, se remite el informe (…), a través del cual se evalúa la solicitud y se concluye que no resulta viable, para conocimiento y fines pertinentes”, se indica en el documento fechado hoy 27 de enero.

Como informó La República, el empresario Yang pretextó que la comunidad Juan Velasco Alvarado se opone a la ejecución de la hidroeléctrica Pachachaca 2 por razones medioambientales.

Empero, autoridades locales entrevistadas por este periódico, negaron la versión de Zhihua Yang.

El proyecto de la Hidroeléctrica Pachachaca 2 implica una inversión deUS$/224 millones. Para la ejecución de la obra, Zhihua Yang consiguió el financiamiento de la entidad china ICBC Peru Bank.