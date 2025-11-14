Guido Bellido renunció al partido Perú Libre en 2022: su desvinculación no es reciente

LO FALSO:

Guido Bellido anunció su renuncia al partido Perú Libre en noviembre de 2025.

LO VERDADERO:

El congresista publicó en su cuenta oficial de X la confirmación de su renuncia el lunes 7 de noviembre de 2022.

La agencia estatal Andina también difundió la información y señaló que el parlamentario envió una carta en la que anunció su renuncia al entonces oficial mayor del Congreso, José Cevasco.

El hecho fue cubierto por diversos medios como La República, Infobae y RPP.

En redes sociales circula una imagen atribuida a Panamericana Televisión, difundida en noviembre, que anuncia como noticia de último minuto la supuesta renuncia del congresista peruano Guido Bellido, del partido político Perú Libre. Sin embargo, esta afirmación es engañoso, ya que el parlamentario renunció a dicha agrupación en el año 2022.

La imagen fue intervenida con el siguiente mensaje: "Último minuto. Guido Bellido anuncia su renuncia al partido Perú Libre". La publicación incluye únicamente la imagen, sin brindar mayor contexto. Actualmente, acumula más de 390 reacciones, 170 comentarios y 30 compartidos.

Publicación falsa que presenta como actual la renuncia de Guido Bellido al partido Perú Libre

Guido Bellido renunció al partido político Perú Libre en 2022

El lunes 7 de noviembre de 2022 el congresista Guido Bellido anunció mediante su cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter) su renuncia de la banda de Perú Libre. En el mensaje atribuye a las causas de su renuncia a "he visto por conveniente aportar a un espacio más amplio en el campo popular con enfoque cultural".

Publicación del congresista Guido Bellido en la red social X, del 7 de noviembre de 2022.

Según la agencia de noticias del Estado peruano, Andina, el congresista renunció al partido político de Perú Libre mediante una carta dirigido al entonces oficial mayor del Congreso, José Cevasco. "Por razones estrictamente de convicción y conciencia, el día de la fecha presenté mi renuncia a la bancada parlamentaria de Perú Libre", indicó Bellido.

Además, diversos medios de comunicación peruanos como La República, Infobae y RPP cubrieron la renuncia de Bellido a la bancada de Perú Libre el 7 de noviembre de 2022.

La República e Infobae informaron sobre la renuncia de Guido Bellido el 7 de noviembre de 2022.

Asimismo, tras realizar una búsqueda inversa de la imagen difundida, se identificó la versión original, publicada por Panamericana Televisión el 7 de noviembre de 2022.

Publicación de Panamericana Televisión sobre la renuncia de Guido Bellido al partido Perú Libre.

Conclusión

En síntesis, el congresista Guido Bellido renunció a la bancada de Perú Libre el lunes 7 de noviembre de 2022. Ese mismo día, confirmó el hecho a través de su cuenta oficial de X. La agencia estatal Andina también difundió la información y precisó que el parlamentario envió una carta en la que anunció su renuncia al entonces oficial mayor del Congreso, José Cevasco. La noticia fue difundida, además, por medios como La República, Infobae y RPP. Por otro lado, la imagen original fue difundida por Panamericana Televisión en la misma fecha. Por lo tanto, es engañoso afirmar que Guido Bellido renunció al partido político Perú Libre en noviembre de 2025.

