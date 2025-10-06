HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Paro de transportistas EN VIVO: caos en paraderos y largas colas por falta de buses
Paro de transportistas EN VIVO: caos en paraderos y largas colas por falta de buses     Paro de transportistas EN VIVO: caos en paraderos y largas colas por falta de buses     Paro de transportistas EN VIVO: caos en paraderos y largas colas por falta de buses     
EN VIVO

🔴 PARO DE TRANSPORTISTAS EN VIVO: 'Titulares en LR' | Noticiero del lunes 6 de octubre

Política

"¡Ese es un impostor!": Carlincatura expone al falso Porky que representa el alcalde de Lima

La Carlincatura de hoy retrata a personajes en rechazo a que llamen “Porky” al alcalde de Lima, apodo con el que se le identifica desde su campaña.

Carlincatura 6 octubre 2025. Foto: composición LR
Carlincatura 6 octubre 2025. Foto: composición LR

La Carlincatura de hoy 6 de octubre, muestra a un grupo que desenmascara a un “Porky impostor”. La imagen alude al alcalde de Lima y ridiculiza su intento de distanciarse del apodo con el que se le asocia desde hace años, pese a que él mismo lo utilizó en sus inicios como figura política.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Carlincatura del 6 de octubre de 2025.

Carlincatura del 6 de octubre de 2025.

Notas relacionadas
Carlincatura satiriza la reacción de una institución tras orden judicial de otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo

Carlincatura satiriza la reacción de una institución tras orden judicial de otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo

LEER MÁS
Carlincatura del lunes 6 de octubre de 2025

Carlincatura del lunes 6 de octubre de 2025

LEER MÁS
Carlincatura del domingo 5 de octubre de 2025

Carlincatura del domingo 5 de octubre de 2025

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso: Dirigencia de Acción Popular disuelve su propia bancada y da 48 horas a sus miembros para renunciar

Congreso: Dirigencia de Acción Popular disuelve su propia bancada y da 48 horas a sus miembros para renunciar

LEER MÁS
PNP hiere con perdigón a joven durante manifestación e intentó llevarse evidencia de hospital

PNP hiere con perdigón a joven durante manifestación e intentó llevarse evidencia de hospital

LEER MÁS
La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

LEER MÁS
Vladimir Cerrón lleva dos años burlándose de la justicia: sentenciado hasta realiza campaña política por TikTok

Vladimir Cerrón lleva dos años burlándose de la justicia: sentenciado hasta realiza campaña política por TikTok

LEER MÁS
Ministro Malaver minimiza asesinato de chofer por su nacionalidad: "Era venezolano (...) no ha sido extorsión"

Ministro Malaver minimiza asesinato de chofer por su nacionalidad: "Era venezolano (...) no ha sido extorsión"

LEER MÁS
El contacto de Santiváñez en el TC: el rol de la exasistente del magistrado Gutiérrez Ticse en el caso 'El Diablo'

El contacto de Santiváñez en el TC: el rol de la exasistente del magistrado Gutiérrez Ticse en el caso 'El Diablo'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025