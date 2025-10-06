"¡Ese es un impostor!": Carlincatura expone al falso Porky que representa el alcalde de Lima
La Carlincatura de hoy retrata a personajes en rechazo a que llamen “Porky” al alcalde de Lima, apodo con el que se le identifica desde su campaña.
La Carlincatura de hoy 6 de octubre, muestra a un grupo que desenmascara a un “Porky impostor”. La imagen alude al alcalde de Lima y ridiculiza su intento de distanciarse del apodo con el que se le asocia desde hace años, pese a que él mismo lo utilizó en sus inicios como figura política.
