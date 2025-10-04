HOYSuscripcion LR Focus

Más tráfico que Vía Expresa: Carlincatura retrata el caos de la nueva obra del alcalde de Lima

Carlincatura expone la inauguración de la llamada 'vía expresa' en la capital y muestra que, lejos de aliviar el tránsito, la obra se ha convertido en símbolo del desorden vehicular y la ineficiencia municipal.

Carlincatura retrata el caos de la nueva obra del alcalde de Lima. Foto: composición LR
Carlincatura retrata el caos de la nueva obra del alcalde de Lima. Foto: composición LR

La Carlincatura de hoy expone la nueva 'vía expresa' repleta de autos inmovilizados e ironiza sobre una obra que prometía fluidez pero terminó generando más congestión. Además, retrata la gestión municipal y el uso del gasto público en proyectos que no resuelven los problemas cotidianos de la ciudad.

Caricatura política de Carlincatura del 4 de octubre.

Caricatura política de Carlincatura del 4 de octubre.

Carlincatura del sábado 4 de octubre de 2025

Carlincatura del sábado 4 de octubre de 2025

Carlincatura de hoy muestra a presidenta de la República en disfraz de ‘El monstruo’

Carlincatura de hoy muestra a presidenta de la República en disfraz de ‘El monstruo’

Carlincatura del viernes 3 de octubre de 2025

Carlincatura del viernes 3 de octubre de 2025

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Curwen reta a López Aliaga: "Si no pruebas que Vizcarra me paga, me afilio a Perú Primero y postulo al Congreso"

Curwen reta a López Aliaga: "Si no pruebas que Vizcarra me paga, me afilio a Perú Primero y postulo al Congreso"

Dina Boluarte se mete a la campaña y vulnera neutralidad electoral: pide no votar por "negacionistas"

Dina Boluarte se mete a la campaña y vulnera neutralidad electoral: pide no votar por "negacionistas"

Anulan contrato por S/47 millones con empresario condenado por corrupción

Anulan contrato por S/47 millones con empresario condenado por corrupción

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

El padre de ‘Pequeño J’ militó en el partido Alianza para el Progreso

El padre de ‘Pequeño J’ militó en el partido Alianza para el Progreso

