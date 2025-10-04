Más tráfico que Vía Expresa: Carlincatura retrata el caos de la nueva obra del alcalde de Lima
Carlincatura expone la inauguración de la llamada 'vía expresa' en la capital y muestra que, lejos de aliviar el tránsito, la obra se ha convertido en símbolo del desorden vehicular y la ineficiencia municipal.
- Carlincatura del sábado 4 de octubre de 2025
La Carlincatura de hoy expone la nueva 'vía expresa' repleta de autos inmovilizados e ironiza sobre una obra que prometía fluidez pero terminó generando más congestión. Además, retrata la gestión municipal y el uso del gasto público en proyectos que no resuelven los problemas cotidianos de la ciudad.
Caricatura política de Carlincatura del 4 de octubre.