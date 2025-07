Jaime Chincha sobre sentencia por violencia familiar sobre Gino Rios: "Estamos en los tiempos de la conchudez"

En una nueva edición del programa 'Del Hecho al Dicho', el periodista Jaime Chincha comentó parte de la reciente entrevista a Gino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quien ha sido sentenciado por violencia familiar. Ríos minimizó la denuncia presentada por su exesposa y reiteró que “no existe delito alguno”, además de precisar que se trata de una sentencia de carácter civil, no penal. Al respecto, Chincha sostuvo que esto demuestra que Ríos está lejos del perfil que exige una institución como la JNJ.

“El señor Gino Ríos apareció anoche en televisión y dijo que no va a renunciar al cargo de presidente de la Junta Nacional de Justicia. Esto, pese a que el último domingo, a través de Cuarto Poder, nos enteramos de que fue sentenciado por violencia familiar. (…) No estamos aquí en un pedestal para decir si es inmoral o amoral. Hablamos de cargos públicos que, además, según su propio reglamento, requieren idoneidad moral”, indicó el periodista.

Chincha también cuestionó duramente la permanencia de Ríos en el cargo, recordando que la Ley Orgánica de la JNJ prohíbe que personas sentenciadas por casos de esta naturaleza ocupen su presidencia. Para el conductor, resulta sorprendente la indiferencia con la que se ha tratado la polémica generada por la sentencia contra el titular de la institución.

“(…) Claro, como estamos en tiempos de la conchudez, aquí no pasará nada. Son tiempos en los que la ley es letra muerta. Entonces, el señor Ríos sale en Canal N y dice: ‘No, no me voy. Siguiente tema’. Es tremendo”, expresó.