RMP sobre Patricia Benavides y su intento de usurpar el cargo de fiscal de la Nación: “Hemos visto un delito en vivo”

En una nueva edición de Sin Guion, la periodista Rosa María Palacios comentó el reciente intento de Patricia Benavides por retomar el cargo de fiscal de la Nación. Como se sabe, esta acción parte de una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual buscaría restituir a Benavides en el Ministerio Público, eliminando las inhabilitaciones que pesaban en su contra. Al respecto, Palacios señaló que la irrupción forzada de Benavides en las oficinas de la fiscal Delia Espinoza constituye un acto sancionado por la legislación peruana.

“Lo que estamos viendo, para que todo el público lo sepa, es la comisión de un delito en vivo. Patricia Benavides quiere usurpar el cargo por la fuerza. (…) Lo lógico es que una persona que intenta tomar un puesto de esta manera sea detenida, porque está cometiendo un delito en flagrancia”.

Asimismo, la periodista advirtió que existen varios aspectos irregulares en la resolución que pretende restituir a Benavides. A su juicio, el documento no sigue los cauces legales establecidos, por lo que no se puede afirmar que se trata de un proceso válido.

“Hay varias cosas extrañas. Primero, la JNJ no ha notificado a nadie; segundo, los abogados no han presentado una resolución formal y, luego, al leer el documento, se encuentra tal cantidad de vicios que cuesta creer que haya sido redactado por abogados. (…) La JNJ no puede nombrar al fiscal de la Nación. (…) No hay forma de restituir un cargo que actualmente ocupa Delia Espinoza”.