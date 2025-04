Jorge Montoya: asegura que la criminalidad en Perú no es culpa de Dina Boluarte

Desconectado de la realidad. El congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) brindó una ronda de respuestas a los medios de comunicación y fue consultado sobre la alta ola de criminalidad que afronta el Perú, que va dejando 684 asesinatos en lo que va del año, según cifras del Sinadef.

En ese contexto, el último lunes 21 de abril, cuando un periodista le preguntó si el Gobierno de Dina Boluarte es el responsable de la inseguridad ciudadana, Montoya negó los hechos y responsabilizó directamente —y sin ningún sustento— al Foro de São Paulo. Asimismo, el parlamentario le resaltó al comunicador que su pregunta era ilógica y que dicho Foro quiere "tomar el Gobierno".

"No, es ilógico totalmente, la pregunta es ilógica y las respuestas son más ilógicas, la brutalidad viene creciendo desde hace años, este es un fenómeno regional, no solamente acá. El Foro de São Paulo es el generador de este problema, para tomar los gobierno que aún no los ha tomado y nosotros somos uno de ellos", declaró Montoya.

Jorge Montoya usó caricatura sin firma para mentir sobre Carlincatura

El último domingo 20 de abril, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Montoya publicó una caricatura sin firma en el cual se puede apreciar al caricaturista de La República, Carlo Tovar, creador de las Carlincaturas, siendo apuntado por el arma de fuego de un miembro de la PNP. Asimismo, dentro de la imagen, se ve al artista sosteniendo una ley aprobada por el Congreso que permite disparar a criminales en flagrancia.

El dibujo que fue compartido por el legislador fue publicado junto con una descripción: "Que alguien le avise al de las “Carlincaturas” que la ley que promulgamos, que permite abatir a delincuentes en flagrancia, ya fue publicada y puede ser aplicada para combatir la delincuencia y garantizar que nuestros policías sientan el respaldo de su institución. ¿O acaso solo difunde lo que le imponen en su diario?".

Sin embargo, Carlos Tovar Samanez, conocido como "Carlín, respondió a las falsas acusaciones del congresista Montoya. "Le digo al almirante que yo publico lo que se me ocurre a mí, no recibo órdenes del diario La República, y mucho menos del almirante Montoya".

"Por otra parte, yo firmo mis caricaturas, en cambio, su dibujante tira la piedra y esconde la mano. Y he hecho bastantes caricaturas de Cerrón y de Vizcarra, suficientes para que cualquiera se dé cuenta de que no simpatizo con ellos, salvo el peor ciego, que es el que no quiere ver", enfatizó.