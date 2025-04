Jaime Chincha: "Me lamenté de no tener un presidente como Vargas Llosa y tener a Fujimori"

Jaime Chincha dedicó gran parte de su programa al reciente fallecido Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien murió el domingo 13 de abril a la edad de 89 años en Lima y fue comunicado mediante redes sociales por sus hijos.

"Una descripción muy profunda citando además a José María Arguedas en aquel discurso histórico en el 2010, cuyo momento más emocionante, momento cumbre en aquel entonces fueron o fue el instante en el que habló de Patricia Llosa, su esposa, su acompañante de por vida y se refiere a a Patricia como el Perú: 'el Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que que me ayudan a escribir. Sin ella mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino", señaló.

Jaime Chincha: "El Perú no entendió sus ideas"

Chincha recordó cuando era un pre adolescente y MVLL postulaba a la presidencia del Perú teniendo como contrincante al exdictador Alberto Fujimori y tenía ideas que él consideraba que el resto del país no entendía y por eso perdió las elecciones.

"Yo me quedé con la rabia de no poder votar en esa elección porque tenía apenas 12, en los años siguientes me lamentaba en mi adolescencia y en mis épocas universitarias de no tener un presidente como Vargas Llosa y tener más bien a un presidente que decidió romper el orden constitucional como Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 (...)creo que para su biografía fue estupendamente necesario que él dejara y pregone las ideas liberales que, por entonces, un país conmocionado por el terrorismo y la hiperinflación no entendieron", sostuvo.