La Comisión de Fiscalización del Congreso citó por tercera vez al doctor Mario Cabani para que responde las interrogantes en torno a las intervenciones quirúrgicas que le realizó a Dina Boluarte en junio del 2023. Anteriormente, ya ha sido citado por el mismo grupo de trabajo, sin embargo, nunca ha acudido.

En caso Cabani asista tendrá que detallar los tratamientos aplicados, identificar a los profesionales que participaron, describir la fase de recuperación y proporcionar información adicional sobre las cirugías cosméticas que, según versiones públicas, habrían sido practicadas a la mandataria. Asimismo, deberá referirse a las notificaciones notariales enviadas a Boluarte, en las que se reclama el cumplimiento de pagos pendientes por los servicios médicos brindados.

Entre las versiones que circulan, se menciona que la mandataria habría accedido a cirugías estéticas de alto costo, cuyo pago podría estar vinculado a recursos del Estado o a terceros con intereses en el gobierno. Sin embargo, hasta el momento, ni la presidenta ni Palacio de Gobierno han emitido un comunicado oficial desmintiendo o confirmando los señalamientos.

Estas son las operaciones realizadas a Dina Boluarte

De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder fueron cuatro las intervenciones realizadas en la clínica Cabani a la jefa de Estado. Estas fueron: rinoplasatia más septumplastia funcional, blefaroplastia inferior transconjuntival bilateral, injertos grasos en rostro y colocación de hilos de sustentación en el rostro.

Es decir, la presidenta se realizó una rinoplastia convencional y le retiraron un tabique desviado. Además, se le elevó la punta nasal en 110 grados para mejorar la ventilación.

Asimismo, se le saco grasa de una zona del abdomen para colocárselo en el rostro como parte del procedimiento estético de rejuvenecimiento de la piel de los surcos y mejillas. A parte de esto, se le colocaron tres hilos por cada lado del rostro.

También estaba programada una segunda operación, sin embargo, esta no llegó a realizarse. Se trataba de "posible infusión de vitamina más toxina butolínica".

En el reporte se precisa que la intervención a la mandataria se produjo sin intercurrencias ni complicaciones con un sangrado mínimo y el recuento de gasas estuvo conforme. Casi a la medianoche, se dio por concluida la hasta hoy secreta cirugía presidencial con sedación.

Al respecto el abogado Aníbal Quiroga indicó a Cuarto Poder que si la presidenta tenía la urgencia de operarse simplemente debió informar. "Era bien sencillo. Hacía un oficio firmado por ella y por el premier diciendo señores del Congreso me voy a operar durante 3 días y voy a estar en incapacidad temporal, por lo tanto, la presidencia tendrá que ser asumida por otra persona. Eso es lo que dice la Constitución, pero es un tema de asesoría, de voluntad política y es aún tema de temor, que pasa si cede la presidencia y luego no se la quieren dar, seguro alguien le ha dicho que pasa si luego no te devuelven la posta", explicó.