El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, minimizó las cuatro interpelaciones presentadas contra los ministros César Vásquez (Minsa), Morgan Quero (Minedu), Raúl Pérez-Reyes (MTC) y Leslie Urteaga (Midis) por los cuestionamientos a sus carteras y dijo que ello no debía ser motivo de "fastidio".

“Si esto es un conjunto de interpelaciones, hay que tomarlo democráticamente. No hay que alterarse ni fastidiarse”, indicó a la prensa.

De esa forma, Salhuana enfrentó los cuestionamiento sobre el Gabinete Ministerial de Dina Boluarte, quienes no enfrentan su mejor momento en lo que va del Gobierno. Al respecto, además recordó que las interpelaciones no implican una censura a los representantes de los ministerios, a no ser que sus respuestas y fundamentos no convenzan a los congresistas.

“La interpelación no es censura. El ministro viene, responde y, si las respuestas son satisfactorias, continúa en el cargo con normalidad”, resaltó.

¿Por qué se están presentando las interpelaciones a los ministros?

El último 2 abril, el Congreso aprobó la interpelación al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, programada para el 9 de abril. Esta medida responde a diversos cuestionamientos sobre su gestión, que incluyen temas relacionados con la seguridad ciudadana, la composición del Gabinete Ministerial y la política económica del gobierno.

Además de la interpelación al premier, el 3 de abril se presentaron mociones para interpelar a otros ministros, como César Vásquez (Salud), Morgan Quero (Educación), Raúl Pérez Reyes (Transportes y Comunicaciones) y Leslie Urteaga (Desarrollo e Inclusión Social). Las razones varían desde la gestión de la salud pública tras el escándalo de los sueros fisiológicos de Medifarma que cobraron la vida de cuatro personas, los retrasos de la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez por fallas en la infraestructura y la intoxicación de varios escolares a nivel nacional tras consumir productos del programa Wasi Mikuna.

Sobre el posible uso de la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo

Sobre la posibilidad de que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, haga uso de la cuestión de confianza como respuesta a las interpelaciones del parlamento, Salhuana señaló que descarta que se materialice, ya que considera que el premier es una "una persona democrática".

“No lo tomamos así. Conozco al premier, es una persona democrática y seguro que vendrá el próximo miércoles con su talante democrático a contestar las preguntas”, agregó.