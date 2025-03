Jaime Chincha sobre respaldo de Dina Boluarte a Santiváñez tras allanamiento: "Está molesta porque tocaron a su ministro favorito"

Jaime Chincha, en 'Del hecho al dicho', criticó duramente la posición que mostró la presidenta Dina Boluarte hacia el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras el allanamiento a su vivienda ubicada en el distrito de La Molina debido a los audios presentados por el capitán 'Culebra', por lo que es investigado por el delito de abuso de autoridad.

"Parece López Aliaga, tienen el mismo guion, ¿por qué no se metieron con Gorrtii? Habla de Gorriti, habla de Pablo Sánchez, habla de Cuarto Poder, el rostro completamente desencajado, no se mueve mucho, muy rígido, no sé qué razones tendrá ello, se le ve molesta porque han tocado a su ministro favorito, ella tiene dos ministros favoritos, Santiváñez y Arana", sostuvo.

Asimismo, hizo mención de lo supuestamente dicho por Juan Santiváñez en los audios con 'Culebra' y lo desesperado que está ahora para denunciar constitucionalmente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

"En los audios él dice todas las verdades que intenta tapar, Dina Boluarte me pidió desactivar la Diviac, tráiganme al huevón de La Encerrona, palabras textuales. Y otra vez muestra la desesperación. Lo último que le falta es meterse con un juez, ya solo les falta eso, entonces, han allanado la casa de Santiváñez, además sería, difícil, que encuentren algo.

Dina Boluarte recibe con ovación a Juan Santiváñez

Durante la reunión multisectorial en el Centro de Operaciones de Emergencias en Chorrillos, destinada a coordinar medidas ante las lluvias e inundaciones previstas para el 2025, la presidenta Dina Boluarte protagonizó un acto llamativo tras el allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Al recibirlo, le brindó un efusivo aplauso y un prolongado abrazo, pese a la investigación en su contra.

"Entonces han allanado la casa de Santiváñez, pero se sabía, qué van a encontrar, difícil que encuentren algo, bien difícil y lo otro es que defendió a PNP's y acusados de pertenecer a la banda 'Los Pulpos'. Pero regreso a Dina Bolaurte no le importa", comentó Chincha.