Ser de izquierda o de derecha no define lo que los peruanos quieren del Estado, señala estudio de Imasen

Un estudio sobre preferencias políticas de la empresa de investigación de mercado Imasen detalló cómo se perciben, en su mayoría, los peruanos como de centro o de derecha al ser consultados sobre sus inclinaciones ideológicas. Sin embargo, un dato llamativo de la publicación es que la ideología política del peruano promedio no determina sus expectativas respecto a la actuación del Estado.

De esta manera, el 37 % de los peruanos que se identifican como de derecha prefieren un Estado con mayor poder y, por ende, con más presencia en diversos ámbitos. Aunque el 41 % de los peruanos identificados de derecha opta por un Estado con mayor participación, la diferencia no resulta lo suficientemente significativa como para marcar una variación clara en este aspecto.

Un caso similar ocurre con los peruanos que se identifican como de izquierda: mientras que el 42 % prefiere que el Estado tenga más poder, un 39 % opina que este no debe intervenir en exceso. El estudio concluye, en parte, que, contrariamente a la creencia históricamente aceptada —según la cual las personas de izquierda esperarían una mayor presencia del Estado y, en contraste, las de derecha lo contrario— no se observa una diferencia notable entre la posición ideológica de los peruanos y sus expectativas sobre la actividad y representación del Estado en el poder.

"Las personas tienden a relacionar estas posiciones con otros factores"

La República se contactó con Giovanna Peñaflor, fundadora y presidenta de Imasen. Peñaflor detalló sus impresiones sobre el estudio realizado por la consultora que preside. Para la comunicadora, las categorías de “izquierda” y “derecha”, utilizadas habitualmente para definir ciertos alineamientos ideológicos, no son conceptos estáticos, sino que adquieren significados distintos según el contexto en que se emplean.

PUEDES VER: Ciudadano confirma que suplantaron su identidad para denunciar a congresista y su esposo

"Lo primero que debemos entender es que las categorías que a veces usamos para segmentar a la opinión pública no son necesariamente las mismas para el ciudadano y para el politólogo. Eso no significa que no sean útiles para comprender la realidad, ya que la forma en que las personas se perciben influye en su manera de votar y en la decisión sobre a quién apoyar. Con la misma distorsión con la que se evalúan, también valoran la oferta política, lo que subraya la importancia de contar con estos datos", señaló.

Estudio de Imasen sobre percepción ideológica y actividad estatal de Imasen | Foto: Imasen

Asimismo, Peñaflor explicó que existen otros conceptos importantes a considerar en el análisis y detalló la metodología utilizada en el estudio: “Es importante entender que, para que la autopercepción resulte útil tanto para quienes dirigen una campaña como para quienes pretenden comprender la realidad sociológica, no basta con la declaración de las personas, sino que es necesario contrastar sus respuestas con otras categorías. En esta oportunidad, Imasen presenta el cruce entre la posición frente al Estado y la autopercepción en el espectro político, tomando como base los resultados de una encuesta nacional de 10.800 casos realizada en línea, siguiendo una metodología que hemos desarrollado y aplicado previamente en el Perú y en otros países de la región", señaló.

Por último, Peñaflor consideró que los temas sociales pueden trascender la posición ideológica de un potencial elector. Según ella, la falta de coherencia al declararse de derecha o de izquierda se debe a que las personas suelen relacionar estas posiciones con otros factores, como el libre mercado, el sentimiento nacionalista o la tendencia a ser más o menos conservadores en cuestiones como el aborto o los temas de género. Por ello, definir un discurso de candidato que resulte coherente para sus votantes no es tarea fácil.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.