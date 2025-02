Congreso EN VIVO: hoy se decide la restauración de la firma de Alberto Fujimori en la Constitución de 1993

En una de las últimas ediciones de su podcast, Hildebrandt rechazó este proyecto de ley.

"Restituyen la firma de Alberto Fujimori en la Constitución del 93… sí, como no. Lo que pasa es que su firma vale muy poco, ¿no? (...) la firma de Fujimori en la constitución no vale nada… no vale un carajo", sostuvo.