Gloria Montenegro: "La corrupción ha inundado a APP y estamos viendo los resultados"

Gloria Montenegro ha estado muy activa desde que el Gobierno ratificó su intención de fusionar el Ministerio de la Mujer con el de Desarrollo e Inclusión Social. En este diálogo describe todo lo que podría perderse con esa movida. Además, habla de la situación de inseguridad en Trujillo, donde fue alcaldesa por unos meses, y recuerda su paso por la Alianza para el Progreso de César Acuña y explica por qué dejó ese partido en 2019.

El Ministerio de la Mujer tiene 29 años, y fue creado por Alberto Fujimori. ¿Cuál ha sido su mayor logro en este tiempo?

Lo fundamental ha sido el asumir la violencia contra niñas y mujeres de manera clara, directa, porque antes tú ibas a poner una denuncia y te decían que ese era un problema del hogar, intrafamiliar. “Anda arréglatelas sola”, te decían. Ahora se han dado todas las facilidades para que las niñas, las mujeres y los integrantes de la familia puedan denunciar. Ahora tienes 24 horas al día la Línea 100, tienes más de 400 centros de emergencia mujer a lo largo y ancho del país, tienes políticas públicas que son ya conocidas, la Política Nacional de Igualdad de Género y la Política Nacional para Niñas, Niños y Adolescentes.

Los fondos del Ministerio de la Mujer

¿Y qué puesto ocupa en el ranking de los ministerios? ¿Es el que más gasta?

El Ministerio de la Mujer está último o penúltimo en asignación de recursos. Y toda la movilización que hace a lo largo y ancho del país es porque tiene alianzas implícitas con Gobiernos locales, con Gobiernos regionales, con cámaras de comercio, con universidades.

Quienes quieren desactivarlo, que sea absorbido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, dicen que sus funciones son similares, que mejor fusionarlos para no duplicar esfuerzos y recursos. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?

Quienes han señalado eso tienen un desconocimiento total, no solamente de la misión de cada uno de los ministerios, sino del rol que juegan dentro de la sociedad. El Ministerio de la Mujer está encargado de velar por los derechos de niñas, mujeres, adultos mayores, poblaciones vulnerables, protegerlos de todo tipo de violencia, ver que la sociedad en su conjunto trabaje por una sociedad más igualitaria. Mire, todo el mundo habla de educación de calidad, pero cómo puede haber eso cuando una niña tiene que caminar 2 o 3 kilómetros para llegar a su escuela. Eso no es acceder a la igualdad de oportunidades. Y por eso, ahí está el Ministerio de la Mujer insistiendo, persistiendo. Allí es donde la prevención juega un rol fundamental, y es allí, precisamente, donde tenemos un ministro que nos ha hecho retroceder kilómetros avanzados. Si no, miremos el caso de Condorcanqui, miremos los casos en Madre de Dios, miremos los casos en San Martín, donde se ha disparado el porcentaje de embarazo adolescente.

Para justificar la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Desarrollo, el premier Gustavo Adrianzén ha dicho: “La mujer es la actora principal de la lucha contra la pobreza”. Suena a frase construida sin mucha reflexión.

La lucha contra la pobreza no solamente es la acción de quienes son pobres y están en niveles de pobreza, ahí hay un rol fundamental del cual él premier se está excluyendo. O sea, ¿qué hace el Estado para disminuir los índices de pobreza? Y ahora inclusive no quieren hablar de pobreza multidimensional en términos verdaderos, quieren ajustar lo que saca el INEI con lo que a ellos les conviene, eso es inaudito. Dos millones de personas, con este Gobierno, están en extrema pobreza, pero si miramos zonas rurales, zonas andinas, zonas de selva, pues allí el Estado no puede hacerse a un lado. Claro que las mujeres jugamos un rol fundamental en el combate a la pobreza, sobre todo las que lideran los hogares, que son más del 36% en el Perú. Allí tenemos las asociaciones de las ollas comunes, las organizaciones sociales de base de mujeres, pero ¿por qué están ellas allí? Porque no hay un rol del Estado que llegue, y cuando llega solo entrega migajas.

¿Qué hay detrás de todo esto en realidad? ¿El Gobierno ha cedido ante la posición de sectores conservadores que le tienen fobia a conceptos como machismo, feminicidio o género?

Bueno, estamos dentro de una cultura machista, que ahora se ve reforzada por conservadores en el Congreso, que están ciegos y que, lamentablemente, como te decía al inicio, nos han hecho retroceder en nuestra agenda de igualdad. Mire, ¿hace cuánto tiempo no se imprime material educativo que tiene que llegar a todos los estudiantes y que es fundamental para que conozcan la realidad? Y por qué pasó esto. Porque pidieron que los padres, como si fueran especialistas en la materia, revisen este material. Entonces, si no tenemos educación con enfoque de igualdad, con enfoque de acceso a la igualdad de oportunidades, no vamos a avanzar como sociedad.

Sede principal del Ministerio de la Mujer en el Cercado de Lima. Fotografía: Archivo La República.

La inseguridad en Trujillo y la gestión de APP

Quiero confirmar un dato. ¿Fue alcaldesa de Trujillo?

En el 2014, cuando el alcalde pasó a candidatear como gobernador, y me quedé el último año como alcaldesa. Pero he sido siete años regidora, presidenta de la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social. Creo que es la época de mi vida profesional que más me gusta, porque pude caminar todos los territorios, de la mano de la población, sin seguridad, sin fotógrafos, sin nada.

En esa época ya se sabía de las extorsiones a transportistas, con las famosas calcomanías que los maleantes pegaban a sus vehículos, ¿cómo fue que esta situación se desbordó, que se extendió a todas las actividades económicas de la ciudad?

Más que ese año que fui alcaldesa, te puedo hablar de los ocho años anteriores, donde cada año se cambiaba al director de la Policía que llegaba a la región. O sea, no se terminaba de trabajar con una de las estrategias y entraba otro, y luego por equis razones, políticas, no políticas, entraba otro más. Ese fue un problema principal. Un segundo problema, nosotros nos asesoramos muy bien y el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un programa piloto para poner un observatorio de la criminalidad. ¿Por qué? Porque el problema principal es determinar dónde está esa criminalidad, de qué tipo es, cómo se mueve, porque lo que vemos en Florencia de Mora no es lo mismo que vemos en Alto Trujillo, o en Pataz o en Quiruvilca. Cada cosa tiene sus peculiaridades y tenemos que ver cómo se mueve. Por eso, los mapas de criminalidad son fundamentales para elaborar la estrategia. ¿Y qué pasa ahora? Que hay estrategias nacionales que quieran aplicarlas a nivel regional como si se tratara de un territorio uniforme, con gente uniforme, con culturas uniformes. Eso no da resultado.

Hace un momento, me hablaba de un alcalde que renunció y la dejó a cargo del municipio de Trujillo, ¿se refiere a César Acuña?

Sí.

Para el señor Acuña, el tema de la violencia e inseguridad en Trujillo no es evidente. Él dice, por el contrario, que “todo está tranquilo” en la ciudad. ¿Tiene una explicación para eso?

Actúa de la misma manera que otro ministro que sale a decir que él está bien y que en su condominio todos se sienten seguros. Y hablar desde los privilegios nunca va a solucionar los problemas. Si es que no se baja el llano y se camina con la gente y se pone el ojo en los problemas, no hay soluciones.

Usted fue militante de APP, el partido del señor Acuña. ¿Por qué lo dejó?

Yo ya era congresista y en el grupo estaba también el señor Edwin Donayre; estaba un congresista de Cusco también y otras personas sentenciadas, no que se iban a investigar, sentenciadas por corrupción. Y había otras que votaban toda la vida con el fujimorismo. Por eso puse en mi carta de renuncia: “César, no quiero ser siempre el voto divergente y que no se entienda lo que dice nuestro ideario”. Y el ideario de APP decía: Partido Humanista, Democrático y Descentralista.

¿Y qué le respondió?

Estaba de viaje. Me dijo que cuando regresara de viaje, íbamos a conversar.

¿Y conversaron?

No.

Hoy Alianza para el Progreso es visto como uno de los grupos que desde el Congreso sostiene a este Gobierno.

Bueno, yo creo que están perdiendo la gran oportunidad de hacer aquello por lo cual se trabajó tantos años, porque yo entré justamente en un momento en que la corrupción aprista inundaba todas las instituciones en La Libertad, por 40 años. Y logramos ganar esa plaza, logramos casi todas las alcaldías provinciales y distritales. Ciertos distritos tuvieron muy buenos resultados, pero en otros la gente que había permanecido de ese partido ganó la batalla y ahora me dicen que APP ha superado al APRA, pero en lo malo. Eso duele muchísimo.

¿Y qué piensa puntualmente de APP hoy?

(Se queda en silencio unos segundos)

Entiendo que prefiera no decir nada.

No, lo voy a decir, sí. La corrupción los ha inundado y ahora estamos viendo los resultados.