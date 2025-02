Leslie Urteaga regresó al Poder Ejecutivo. Esta vez como ministra de Desarrollo e Inclusión Social tras la salida de Julio Demartini en medio de cuestionamientos por los supuestos casos de corrupción en el programa social Qali Warma y uno de los personajes más cercanos a Dina Boluarte. Sin embargo, Urteaga no representa un papel muy diferente, pues cuando era ministra de Cultura, su gestión no estuvo libre de cuestionamientos y críticas y ahora sería ella quien estaría liderando una eventual fusión del Ministerio de Desarrollo y Ministerio de la Mujer.

Urteaga es recordada por su inacción frente a la Ley de Cine, que impulsó en su momento la congresista Adriana Tudela, y haber tenido a una reunión con el grupo violentista de ultraderecha denominado 'La Resistencia'. Otra de las polémicas más recordadas de su anterior gestión ocurrió por el acuerdo con la plataforma Joinnus para la venta de entradas a Machu Picchu, pues los cuzqueños mostraron su rechazo a la medida por lo que acataron un paro de seis días con el objetivo de que el contrato quede sin efecto y reclamaban la salida de Urteaga; finalmente, la primera exigencia fue acatada pero esto generó una pérdida de 3 millones de soles.

Además, puso en tela de juicio la investigación por el caso Rolex y defendió de manera acérrima a la jefa de estado, lo que podría suponer que fue elegida debido a su lealtad y no necesariamente por los logros durante su administración.

Aunque diversas organizaciones se han mostrado en contra de una fusión de ministerios, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dio el pasado sábado en declaraciones a la prensa en los que habla de los ministerios y menciona que los enfoques de la mujer en el Perú coinciden con los enfoques que tienen los programas sociales y se le escucha intentando mezclar las funciones que poseen ambas carteras denotando su interés en que el Ministerio de la Mujer sea absorbido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

"Entendemos a la mujer como autora principal de la tarea de lucha contra la pobreza, la mujer en el Perú tiene el rostro de cabeza de familia, la mujer en el Perú cuida de los hijos, también trabaja (...) y para eso vamos a articular esfuerzos con los programas sociales, pensión 65 para que llegue a los padres, vaso de leche para que llegue a sus hijos", manifestaba Adrianzén.

Al ser consultada por La República, Rocío Gutiérrez, directora de la organización feminista, Manuela Ramos, señaló que no cree que Leslie Urteaga pueda liderar de manera adecuada la cartera de una posible fusión y tampoco ningún otro personaje del gobierno de Dina Boluarte.

"Nosotras no apostamos por ninguna lideresa de este gobierno. Los ministros y ministras no han demostrado ningún interés en preocuparse por los problemas del país y menos por garantizar condiciones democráticas, así que no pensamos que podamos escoger alguna figura de este gobierno que realmente pueda afrontar con atención a los principales problemas del país. Si el MIDIS absorbiera al de la Mujer, es prácticamente desaparecer y el MIMP tiene un lugar en el consejo de ministros, esa voz que puede poner sobre la agenda de estado problemas como machismo o desigualdades económicas contra las mujeres, ya no estaría presente", declaró para este medio.

A su vez, Liz Meléndez, Directora Ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, asegura que la propuesta de fusionar ambos ministerios no tiene ningún sustento técnico y por el contrario, orillaría los programas del MIMP a la red de corrupción que estaría enquistada en el MIDIS con relación al programa Qali Warma.

"Ahora ya anunciada (la fusión de ministerios), es un error y despropósito, lo único que conseguirá es que las políticas en materia de prevención de la violencia se desfortalezcan más (...) el que nos hayamos pasado el 2024 con este temor, ha llevado que dentro del ministerio se detengan muchas cosas y no se genere la reforma que está pedida hace tiempo por el programa Aurora del MIMP. Esta es una decisión contraria a toda lógica, sin sustento técnico. El MIDIS tiene ahora graves acusaciones de corrupción y hay un riesgo de que todos los programas sociales caigan en redes de corrupción", declaró para La República.

Leslie Urteaga tiene una denuncia por omisión en su declaración jurada en 2024

Leslie Urteaga, la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social, fue denunciada en julio del año pasado por el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros, Carlos Enrique Cosvaliente Chamorro, por el delito contra la fe pública por omisión en su declaración jurada.

Dicha denuncia se basa es que cuando Urteaga juró en el cargo en el 21 de diciembre de 2022, durante el gobierno de Dina Boluarte, presentó su declaración jurada y señaló no tener sentencias judiciales por delitos dolosos o culposos; pero, luego se conoció que tenía un proceso judicial en la segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios (carpeta 243 - 2021).

Es importante precisar que Urteaga, en las siguientes declaraciones juradas presentadas, sí registró la investigación de la Fiscalía. En el documento obtenido, se observa también que la ministra tiene un procedimiento administrativo archivado (expediente N. 353 - 2023) por supuestas faltas al no cumplir con la defensa de huacas o monumentos arqueológicos.