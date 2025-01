CIDH retira medidas cautelares a la destituida exfiscal de la Nación Patricia Benavides

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantó las medidas cautelares de protección a favor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas, las cuales se implementaron el 6 de febrero de 2023. La medida se toma tras las constantes solicitudes del Estado peruano para que la CIDH se pronuncie sobre la vigencia de las medidas, incluyendo una solicitud de levantamiento.

Ante la falta de respuesta por parte de la representación, la Comisión consideró que actualmente ni Patricia Benavides, ni su núcleo familia, se encuentran en situación de riesgo. "La Comisión decide levantar las medidas cautelares otorgadas a favor de Liz Patricia Benavides Vargas y su núcleo familiar, en Perú. Se recuerda que el levantamiento de las presentes medidas no obsta para que la representación presente una nueva solicitud de medidas cautelares en caso de considerar que se encuentran en una situación de riesgo que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento", se puede leer en el documento. La decisión aprobada el último 12 de enero de 2025 será notificada por la Secretaría Ejecutiva al Estado del Perú y a la representación.

Como se recuerda, las medidas de protección a favor de Benavides fueron otorgadas luego que se registrara la presencia de un dron sobrevolando su domicilio familiar el 13 de julio y 3 de octubre de 2022, y tomas fotográficas a su vivienda. Además, la Comisión alegó la existencia de crisis institucional en el país, así como las denuncias y acusaciones a Benavides en su cargo de Fiscal de la Nación, como suficientes para otorgarle medidas cautelares.

CIDH levanta medidas cautelares contra Patricia Benavides. Foto: La República

¿Cuál fue la última respuesta de la representación?

De acuerdo con el oficio presentado por el CIDH, la representación de Patricia Benavides dejó de responder el 7 de septiembre de 2023. Posterior a esa fecha, tras ser trasladados los informes del Estado y solicitar observaciones y actualizaciones en varias ocasiones, la comisión no recibió respuesta alguna.

"En la evaluación del cumplimiento de los requisitos reglamentarios, considerando el análisis realizado, la Comisión encuentra que ha cambiado la situación fáctica en relación con Liz Patricia Benavides Vargas. En particular, dado que ya no ejerce el cargo como Fiscal General de la Nación. A la par de ello, no se identifica la existencia de una situación de riesgo vigente, aunado a que los esquemas de seguridad y las medidas de investigación han sido idóneas y efectivas contra los posibles incidentes de riesgo reportados. En ese tenor, frente a la falta de información de parte de la representación de la beneficiaria, la cual también fue referida por las autoridades estatales, no resulta posible identificar tampoco nuevas situaciones de riesgo o falencias en la implementación de las medidas cautelares", precisa el CIDH.