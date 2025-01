En la reciente edición de su programa Sin Guion, Rosa María Palacios analizó la actitud del ministro Juan José Santiváñez, quien se negó a entregar la clave de su cuenta de iCloud y la contraseña de su celular, a pesar de la solicitud de la Fiscalía que lo investiga por presunto abuso de autoridad. Además, la abogada cuestionó la decisión de enviar al Capitán de la PNP Junior Izquierdo -quien también está involucrado en el caso- a un puesto de policía comunitario en Moquegua.

"El ministro está mucho más interesado en desafiar mandatos de la Fiscalía y en sus venganzas personales que en perseguir el crimen, que es su mandato", expresó Palacios. Así mismo, dijo que Juan José Santiváñez ha preferido desafiar la autoridad judicial al señalar que no entregará ningún dato personal.

"Él dijo: yo no entrego nada, quieren invadir mi privacidad, quieren saber mi cuenta de banco, quieren saber mi récord médico, quieren saberlo todo... Jamás nadie le ha pedido eso, le han pedido la clave para conocer si -como él dice- no es su voz, y que lo imitó Carlos Álvarez", afirmó la conductora y nuevamente criticó que Santiváñez haya optado por enviar un celular reseteado y vacío.

"Se acuerdan cuando dijo que no es su voz cuando le dice al Capitán Junior izquierdo: 'Dile al doctor que se haga cargo que controle al huevón de La Encerrona', ¿es su voz o no es su voz? Él dice que no es su voz, pero no se puede hacer el peritaje porque es sapo, él es vivo Él manda un celular vacío sin nada, sin memoria, reseteado, vivazos son sus abogados del Estudio Caro, vivísimos son… no los gana nadie", agregó.

Rosa María Palacios también explicó que la Fiscalía puede optar por otras medidas para obtener la información que requieren para el caso. "Hay un abanico de medidas que se pueden tomar, entre ellas allanar, por ejemplo, la vivienda del señor ministro, requisar todos los instrumentos de comunicación que tiene, ordenar la interceptación telefónica de sus comunicaciones, etcétera", puntualizó.

Designan a capitán PNP Junior Izquierdo 'Culebra' como policía comunitario en Moquegua

Las críticas de Rosa María Palacios son por la decisión de la Comandancia General de la PNP, que designó al capitán Junior Izquierdo Yarleque, conocido como 'Culebra', para ocupar el cargo de policía comunitario en la región de Moquegua. Esta medida se produjo después de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se negara a entregar su cuenta de iCloud y la contraseña de su celular a la Fiscalía.

El 14 de enero, el Ministerio Público ordenó que el ministro Santiváñez entregara la clave de su cuenta de iCloud y la contraseña de su iPhone 15 Pro Max en un plazo de 48 horas. Sin embargo, el ministro se negó a colaborar y dijo que no entregaría lo solicitado por la Fiscalía.

Por su parte, el abogado de Junior Izquierdo, José Carlos Mejía, comentó para La República que, si bien el ministro tiene derecho a no autoincriminarse, lo único que se le solicita es el chat de WhatsApp del 17 de mayo de 2024 entre Santiváñez e Izquierdo. Mejía explicó que la Fiscalía no busca acceder a la vida privada del ministro, sino corroborar una comunicación específica en la que Santiváñez aparentemente le ordena a Izquierdo que interfiera en una situación relacionada con el periodista Marco Sifuentes del programa 'La Encerrona'.