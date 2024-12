La periodista Rosa María Palacios en su programa 'Sin guion' criticó duramente al ministro de Educación,. Morgan Quero, quien tuvo desafortunadas declaraciones sobre los más de 50 muertos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte que exigían elecciones generales a finales del año 2022 y comienzos de 2023 a los que refirió como "ratas".

"Aún en el supuesto absolutamente negado que se hubiera referido a violadores de niños y niñas, aún así está mal lo que dijo, porque un pervertido, un ser repudiable por la sociedad sigue siendo persona. Si no fuera persona no lo llevaríamos a juicio ni para aplicarle la pena de muerte, porque las personas no pierden su dignidad humana y eso está en el artículo 1 de la Constitución", señaló.

PUEDES VER: Colegio de Abogados de Lima exige a Dina Boluarte evaluar permanencia de Morgan Quero tras polémicas declaraciones

Asimismo, la abogada mostró su indignación porque no es la primera vez que el titular de Educación tiene infortunadas declaraciones sobre algún problema social; por ejemplo, meses atrás, ante las más de 500 denuncias de violencia sexual a menores en comunidades amazónicas dijo que eso obedecía a "una práctica cultural".

"Son francamente la decadencia del régimen y de la moral (...) nuevamente el ministro soltando una barbaridad, ojo que él fue quien dijo que las niñas violadas por maestros en Condorcanqui eran prácticas culturales, ¿qué tan perdido puede estar el ministro?", comentó.

Gobierno oficializa Ley de gatillo fácil

Rosa María se refirió a la ley que ha oficializado el gobierno de Dina Boluarte que limita intervención de jueces y fiscales cuando el efectivo policial hace uso de su arma de fuego para terminar con la vida o lesionar a otra persona.

"Existe normativa para la utilización de armas en legítima defensa, tanto de civiles como de policías, los civiles tenemos toda esa normativa en el Código Penal en la parte general, uno está exento de responsabilidad si es que hace uso de la legítima defensa y el policía igual, pero lo tiene que establecer el juez o Fiscalía, no el policía pero el Congreso ha decidido ahora que quien va a calificar esto es la propia Policía, por eso no habrá detención preliminar, eso han aprobado ayer", sostuvo la abogada.